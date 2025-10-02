USA, l’amministrazione Trump elimina 8 miliardi di dollari per progetti legati al clima

L’amministrazione Trump ha cancellato quasi 8 miliardi di dollari di finanziamenti per progetti legati al clima negli stati a maggioranza democratica. A dichiararlo in un post su X è stato il direttore dell’Ufficio di gestione e bilancio, Russell Vought. “Quasi 8 miliardi di dollari di finanziamenti del Green New Scam (Nuovo imbroglio verde) per alimentare l’agenda climatica della sinistra vengono cancellati“, ha scritto sui social Vought la sera di mercoledì 1 ottobre, dopo che era cominciato lo shutdown del governo. “I dettagli delle cancellazioni arriveranno dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti“, ha aggiunto nel post.

Vough, che ha già congelato 18 miliardi di dollari per le infrastrutture di New York, ha detto che i progetti tagliati si trovano in California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Vermont e nello stato di Washington: tutti collegi dove il Presidente Trump ha perso contro Kamala Harris.