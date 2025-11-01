Maltempo, domenica di forti piogge al Nord: i bollettini meteo della Protezione Civile

Dopo una tregua nella giornata di oggi, il maltempo tornerà a colpire l’Italia domani, domenica 2 novembre, con forti piogge sulle regioni del Nord. Particolarmente colpite Liguria, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, Lombardia ma anche la Toscana, con tanta neve in arrivo sulle Alpi. La conferma sul maltempo di domani arriva anche dai consueti bollettini meteo della Protezione Civile che però ha valutato di non diramare l’allerta meteo nazionale. E’ stata emessa, tuttavia, allerta meteo gialla per temporali in settori di Liguria e Toscana e allerta meteo gialla per rischio idrogeologico in settori di Emilia Romagna, Toscana e Veneto.

Di seguito, i dettagli dei bollettini meteo per il 2 e 3 novembre.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 2 novembre 2025

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Piemonte settentrionale, Lombardia settentrionale ed orientale, Trentino, Alto Adige, Veneto occidentale e settentrionale, Friuli Venezia Giulia, Liguria centro-orientale, Appennino emiliano e Toscana settentrionale, con quantitativi cumulati moderati, fino a puntualmente elevati su Lombardia nord-orientale, settori settentrionali di Veneto e Friuli Venezia Giulia, Liguria di Levante, Appennino emiliano ed Alta Toscana;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su restanti settori del Settentrione e della Toscana, su Sardegna settentrionale e centro-occidentale, Umbria, Marche occidentali e settentrionali, Lazio centro-settentrionale e meridionale costiero e Calabria ionica centrale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati al Settentrione.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile diminuzione su Alpi occidentali ed Appennino settentrionale.

Venti: tendenti a forti nord-occidentali sulla Sardegna settentrionale; in serata localmente forti sud-occidentali sull’Appennino settentrionale ed umbro-marchigiano.

Mari: tendenti a molto mossi il Mar Ligure ed il Mar di Sardegna.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 3 novembre 2025

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su settori orientali del Friuli Venezia Giulia, Marche meridionali, Umbria meridionale, Lazio orientale e centro-meridionale, Abruzzo, Molise, Sud peninsulare e Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sui settori adriatici, interni montuosi, tirrenici meridionali e Friuli Venezia Giulia.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in sensibile diminuzione al Settentrione ed in locale sensibile aumento su Sardegna e Centro-Sud peninsulare; massime in sensibile diminuzione sui settori adriatici centro-meridionali ed in sensibile aumento su pianura piemontese e lombarda.

Venti: forti nord-occidentali sulla Sardegna, in attenuazione durante il pomeriggio.

Mari: da molto mosso ad agitato il Mar di Sardegna; molto mossi il Mar Ligure, il Tirreno centro-meridionale, il Canale di Sardegna e lo Stretto di Sicilia.

