Nepal, trovato il corpo di uno degli italiani dispersi sul Dolma Khang

È stato ritrovato dai soccorritori il corpo di Paolo Cocco, il fotografo abruzzese che stava tentando la scalata al Dolma Khang, vetta di 6.300 metri al confine settentrionale del Nepal. Lo ha annunciato all’ANSA Antonio Tavani, il sindaco di Fara San Martino, il comune dove Cocco era stato anche vicesindaco. La notizia è già stata comunicata anche ai familiari del ragazzo. Cocco si trovava sul Dolma Khang insieme all’amico Marco Di Marcello, biologo 37enne di Teramo, con il quale stava tentando la scalata della montagna himalayana mai raggiunta prima da alpinisti italiani. Di Marcello risulta ancora disperso.

”Purtroppo è arrivata la notizia che non avremmo mai voluto ricevere – dice Tavani ad Adnkronos -. Paolo è stato ritrovato senza vita. Era un ragazzo straordinario, un amico, una persona generosa e piena di vita. Tutta la comunità è sconvolta. Siamo vicini alla famiglia e continuiamo a sperare per Marco”. Paolo Cocco, 41 anni, era partito per il Nepal il 24 ottobre e avrebbe dovuto rientrare in Italia il 20 novembre.

Altri due italiani sono morti in un incidente separato in Nepal, travolti da una valanga all’interno della loro tenda mentre tentavano la salita al Pambari, vetta di 6.887 metri.