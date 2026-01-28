Aereo con 15 persone a bordo scompare dai radar: ricerche in corso in Colombia

Un aereo della compagnia statale colombiana Satena, con 15 persone a bordo, è scomparso dai radar oggi mentre operava un volo regionale nel Dipartimento di Norte de Santander. Secondo le prime informazioni, riportate dai media locali, l’aeromobile ha smesso di rispondere ai controlli del traffico aereo mentre sorvolava un’area montuosa tra i comuni di La Playa de Belén e Hacarí, nella regione del Catatumbo. L’aeromobile era decollato dalla città di frontiera di Cucuta e ha perso il contatto con le torri di controllo poco prima di mezzogiorno, a pochi minuti dall’atterraggio previsto. “L’atterraggio era previsto intorno alle 12.05″ (18.05 in Italia) nel vicino municipio di Ocana, ha indicato la compagnia in un comunicato.

La perdita di contatto ha fatto scattare immediatamente i protocolli di emergenza.