Allerta Meteo, il maltempo si sposta al Sud: lunedì di forti piogge, temporali e nevicate | MAPPE e DETTAGLI

L’Italia vive una domenica di maltempo diffuso su gran parte del territorio Regionale: dove piogge, temporali e nevicate hanno colpito nella notte e al mattino (dal Piemonte alla Romagna), il tempo è migliorato ed è tornato a splendere il sole. Dove invece il bel tempo aveva resistito fino a ieri sera, piove a dirotto e nevica copiosamente fino a bassa quota (in tutto il Nord/Est). Più estrema la situazione del Centro/Sud, dove al forte vento prefrontale di scirocco e alle temperature miti delle scorse ore, è seguito lo sfondamento del fronte freddo che sta determinando maltempo diffuso e un crollo termico molto rapido. Critica la situazione in Puglia, flagellata da venti impetuosi di scirocco.

Emblematico il caso di Reggio Calabria, che è rimasta tutta la notte a +17°C con lo scirocco prefrontale. Questa mattina, alle ore 10:10, era ancora a +16,5°C stabili dalla mezzanotte, decimo più, decimo meno. In quel momento è iniziato il crollo termico, e intorno alle 13:30 ha anche iniziato a piovere. Pioggia intensa che prosegue adesso con +10,0°C alle ore 16:00 in pieno giorno. Minima giornaliera in corso quando di solito di registra la massima giornaliera, mentre la massima giornaliera è stata addirittura di +17,3°C alle 5:45 del mattino, quando di solito si dovrebbe registrare la minima. Escursione termica giornaliera letteralmente ribaltata a causa dell’arrivo del fronte freddo nelle ore diurne, dopo il caldo prefrontale notturno.

Allerta Meteo per domani, lunedì 26 gennaio

Domani, lunedì 26 gennaio, il maltempo si concentrerà proprio al Centro/Sud, anche se al mattino persisteranno ancora piogge sparse e temporali in Toscana e all’estremo Nord/Est, su Trieste. Già dalla mattinata, però, il fronte freddo si posizionerà nel basso Tirreno portando piogge e temporali tra Sardegna, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le piogge saranno intense, con nevicate sui rilievi oltre i 1.200 metri in Sardegna e oltre i 1.300 metri nel resto del Sud. Ampie schiarite, invece, sulle Regioni Adriatiche e al Nord/Ovest, in Piemonte e Lombardia (attenzione alle minime molto basse per inversione termica da cielo sereno ed effetto albedo dove ha nevicato nelle scorse ore. Possibili valori fino a -10°C in pianura e nei fondovalle).

Nel pomeriggio-sera migliora in tutto il Centro/Nord, ma il maltempo si intensifica al Sud con forti piogge e temporali tra Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Le piogge più intense colpiranno proprio Calabria e Sicilia con nubifragi tra Palermo e Vibo Valentia: attesi oltre 50mm di pioggia su Madonie, Nebrodi e Aspromonte. Da non sottovalutare il maltempo tra Campania meridionale, Basilicata e Murge settentrionali, dove avremo nubifragi anche intensi.

La neve cadrà intensa e abbondante su tutti i rilievi del Sud Italia colpiti dal maltempo: in Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, un po’ ovunque con quota neve intorno ai 1.100/1.200 metri di altitudine. Tanta neve su Cilento, Sirino, Pollino ma soprattutto all’estremo Sud, in Aspromonte, su Nebrodi, Madonie ed Etna, dove le precipitazioni saranno più abbondanti:

I venti saranno ancora sostenuti, ma stavolta non estremi. Soffieranno ovunque dai quadranti nord/occidentali con un forte maestrale nel basso Tirreno e nel Canale di Sicilia. Malta sarà l’unica area a rischio venti oltre i 90km/h e mareggiate intense, per il resto persiste un vento teso di maestrale su Sardegna e Sicilia, mare molto mosso ma senza le criticità delle scorse ore.

