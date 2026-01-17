Allerta Meteo Protezione Civile, arriva forte maltempo: piogge forti e temporali in 3 regioni

La formazione di una complessa area depressionaria tra la Penisola Iberica e le regioni del Nord Africa, in lento movimento verso il nostro Paese, porterà flussi umidi e instabili sulla Calabria e sulle due Isole Maggiori, con precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende quello emesso nella giornata di ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dal mattino di domani, domenica 18 gennaio, precipitazioni diffuse e persistenti, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Calabria e sulla Sicilia, in estensione, dal pomeriggio, alla Sardegna, in particolare sui settori orientali e meridionali delle tre regioni. fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, domenica 18 gennaio, allerta gialla sulla Calabria, gran parte della Sicilia e sulla Basilicata ionica.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 17 gennaio 2026

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale su Sardegna meridionale ed orientale, settori occidentali di Piemonte e Valle d’Aosta, settori orientali di Sicilia e sui settori ionici di Calabria e Basilicata, con quantitativi cumulati da deboli a moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Puglia meridionale, resto di Basilicata, Piemonte, Valle d’Aosta e Sardegna, su Liguria di Ponente e Sicilia centrale, con quantitativi cumulati generalmente deboli;

Nevicate: quota neve al di sopra dei 1000 m su Piemonte e Valle d’Aosta, con apporti al suolo da deboli a moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: senza grandi variazioni.

Venti: da forti a burrasca settentrionali sulla Liguria; localmente forti sud-orientali su Sardegna e Puglia meridionale.

Mari: localmente molto mossi il Mar Ligure, il Mare e Canale di Sardegna, il Tirreno settore ovest, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 18 gennaio 2026

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria ionica centro-meridionale, Sicilia nord-orientale e Sardegna orientale, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– sparse, anche a carattere di rovescio, su Piemonte occidentale e meridionale, Appennino emiliano-romagnolo, settori costieri di Marche ed Abruzzo settentrionale, Campania meridionale, Basilicata, restanti zone di Calabria, Sicilia e Sardegna, con quantitativi cumulati da deboli, fino a puntualmente moderati sul Piemonte sud-occidentale, Basilicata ionica, Calabria settentrionale e tirrenica centrale, Sicilia meridionale e Sardegna meridionale e nord-orientale.

Nevicate: quota neve in calo fino a 700-800 m su Piemonte con apporti al suolo da deboli a moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: senza grandi variazioni.

Venti: da forti a burrasca: settentrionali sulla Liguria; forti sud-orientali su Sardegna, Sicilia e Calabria, con rinforzi di burrasca dal pomeriggio sui settori ionici. Localmente forti orientali su Golfo di Trieste, Emilia-Romagna, Toscana e Campania.

Mari: tendenti a molto mossi tutti i bacini occidentali e meridionali, agitato il Mar Ligure occidentale e lo Ionio meridionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 19 gennaio 2026

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale su Sardegna orientale e meridionale, Sicilia nord-orientale e Calabria meridionale, con quantitativi cumulati da moderati fino a localmente elevati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte, occidentale, Appennino emiliano-romagnolo, Marche, settori costieri di Abruzzo e Molise, su Campania, Puglia, Basilicata, resto di Calabria, Sicilia e Sardegna, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su settori centro-settentrionali della Sardegna occidentale, su Sicilia centrale e meridionale, Calabria centro-settentrionale e Basilicata meridionale.

Nevicate: quota neve in calo fino a 600-700 m su Piemonte con apporti al suolo da deboli a moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: senza grandi variazioni.

Venti: di burrasca con rinforzi fino a burrasca forte o tempesta a prevalente componente orientale sulle due isole maggiori e sulla Calabria; forti settentrionali sulla Liguria, orientali su tutte le restanti regioni centro-meridionali peninsulari, nord-orientali sul Golfo di Trieste.

Mari: agitati o molto agitati tutti i bacini occidentali e meridionali, grosso in serata lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale; molto mossi gli altri mari.

