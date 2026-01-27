Allerta Meteo Protezione Civile, nuovo ciclone porta neve, piogge, venti forti e mareggiate: allarme arancione in 3 regioni

Una perturbazione di origine atlantica porterà un generale peggioramento delle condizioni meteo su gran parte del nostro territorio, con precipitazioni più abbondanti sulle regioni occidentali e nord-orientali, nevicate fino a quote collinari su Piemonte sudoccidentale ed entroterra ligure, venti in generale rinforzo su gran parte della penisola e mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede dalla serata di oggi, martedì 27 gennaio, nevicate fino a quote di 200-400 metri su Piemonte meridionale e Liguria di Ponente, con apporti al suolo da moderati a localmente abbondanti. Dalle prime ore di domani si prevedono precipitazioni diffuse e complessivamente abbondanti, anche a carattere di rovescio o temporale, su Toscana, Lazio, settori occidentali di Abruzzo e Molise e sulla Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica.

Dalle prime ore di domani si prevedono inoltre venti da forti a burrasca su Sardegna e Liguria, sui settori costieri della Toscana, sui settori costieri e appenninici di Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, sui settori tirrenici e sui rilievi della Sicilia, sui settori appenninici di Marche, Umbria, Abruzzo e Molise e sui rilievi più alti della Puglia, con rinforzi fino a burrasca forte sui rilievi di tutte le regioni citate. Attese forti mareggiate sulle coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 28 gennaio, allerta arancione su parte di Sardegna, Lazio e Molise, Inoltre è stata valutata allerta gialla su Toscana, Campania, Umbria, gran parte di Sardegna, Lazio, Emilia-Romagna, Molise, Abruzzo e parte di Calabria, Basilicata, Marche, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 27 gennaio 2026

Precipitazioni: sparse su Liguria, Valle d’Aosta, Piemonte e settori occidentali della Sardegna, in estensione al resto della Sardegna e a Lombardia, Emilia, Appennino romagnolo, Trentino, Veneto centro-meridionale, Toscana e alto Lazio, con quantitativi cumulati moderati sulla Liguria, dove i fenomeni potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale, generalmente deboli sulle restanti zone.

Nevicate: al di sopra dei 200-400 m sul Piemonte sud-occidentale e sull’entroterra della Liguria di Ponente, con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti sul settore di confine fra le due regioni; al di sopra dei 400-600 m sul resto del Piemonte meridionale, con apporti al suolo da deboli a moderati; al di sopra dei 700-1000 m sul resto del Piemonte e su Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino, Veneto e settore più occidentale dell’Appennino emiliano, con sconfinamenti fino ai 400-500 m nelle valli di Trentino e Veneto, con apporti al suolo deboli; nelle ore serali e durante la successiva nottata, possibili fenomeni di pioggia congelantesi nelle valli dell’Appennino piemontese, ligure ed emiliano.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile rialzo sulle due isole maggiori.

Venti: dalla serata, tendenti a forti sud-orientali sui settori costieri di Toscana e Lazio, a forti sud-occidentali con raffiche di burrasca sulle coste occidentali e settentrionali e sui rilievi della Sardegna, e a forti o di burrasca sud-occidentali sull’Appennino settentrionale e umbro-marchigiano.

Mari: molto mossi, il Mar Ligure, il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia, il Tirreno meridionale, lo Ionio e l’Adriatico meridionale; molto mosso, tendente ad agitato dalla serata, il Mar di Sardegna; tendente a molto mosso dalla serata il Tirreno centro-settentrionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 28 gennaio 2026

Precipitazioni:

– diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte meridionale e settentrionale, settori alpini e prealpini della Lombardia, Trentino, Veneto centro-settentrionale, Friuli Venezia Giulia, Liguria, crinali dell’Appennino emiliano-romagnolo, Toscana, Umbria, Lazio, settori occidentali di Abruzzo e Molise, zone interne settentrionali e settori tirrenici della Campania, settori tirrenici di Basilicata e Calabria settentrionale e sulla Sardegna occidentale e centro-meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati su Liguria di Levante, crinali dell’Appennino emiliano, alta Toscana, settori più occidentali di Abruzzo e Molise, Veneto settentrionale, settori alpini e prealpini del Friuli Venezia Giulia, zone interne e rilievi del Lazio meridionale e zone interne e rilievi della Campania centro-settentrionale;

– sparse, localmente anche a carattere di rovescio, sui restanti settori di Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna e su Valle d’Aosta, Alto Adige, Marche, Puglia e Sicilia, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sulla Sicilia occidentale.

Nevicate: al di sopra dei 200-500 m sul Piemonte meridionale e sull’entroterra della Liguria centro-occidentale, con apporti al suolo moderati, specie sul settore di confine fra le due regioni; al di sopra 500-700 m sulla Lombardia sud-occidentale, con apporti al suolo da deboli a moderati; dei 700-1000 m sul resto del Piemonte e sulla Valle d’Aosta, con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti sul Piemonte settentrionale; al di sopra dei 700-1000 m sui settori alpini e prealpini di Lombardia e Triveneto, con iniziali sconfinamenti fino ai 400-500 m nelle valli di Trentino, Alto Adige e Veneto, in rialzo al di sopra dei 1100-1300 m, con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti alle quote superiori dei settori alpini di Lombardia, Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia; inizialmente al di sopra dei 1600-1900 m, in calo fino ai 1100-1300 m, sull’Appennino centro-settentrionale, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti alle quote più alte, deboli a quelle inferiori; inizialmente al di sopra dei 1600-1900 m, in calo fino ai 1300-1500 m, sull’Appennino campano e lucano e su quello calabrese settentrionale, in calo fino ai 1300-1500 m, con apporti al suolo deboli; al di sopra dei 1300-1500 m sulla Sardegna, in calo serale fino ai 1200 m, con apporti al suolo deboli; nelle ore notturne e fino al primo mattino, possibili fenomeni di pioggia congelantesi nelle valli dell’Appennino piemontese, ligure ed emiliano.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in rialzo da sensibile a marcato al Centro-Nord.

Venti: forti sud-occidentali con raffiche di burrasca sulla Sardegna, con rinforzi di burrasca forte sui rilievi e, dalla serata, sulle coste meridionali dell’isola; forti sud-occidentali con raffiche di burrasca sui settori costieri di Toscana e Lazio e sui settori tirrenici di Campania, Basilicata e Sicilia e sulla Calabria; forti sud-orientali con raffiche di burrasca, in progressiva rotazione da sud-ovest, sui settori adriatici centro-settentrionali e sulla Puglia; forti settentrionali con raffiche di burrasca sulla Liguria centrale; da burrasca a burrasca forte sud-occidentali sull’Appennino tosco-romagnolo e centro-meridionale e sui rilievi della Sicilia.

Mari: da agitati a molto agitati il Mare e il Canale di Sardegna; agitati il Mar Ligure e il Tirreno settentrionale; molto mossi, tendenti ad agitati, i restanti bacini occidentali; molto mossi gli altri mari, fino ad agitato l’Adriatico al largo e nel Canale d’Otranto.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 29 gennaio 2026

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;

– da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio, sul resto del meridione e su Toscana, Romagna, Marche settentrionali, Lazio orientale e meridionale, Abruzzo occidentale e centro-meridionale, Molise, settori alpini e prealpini della Lombardia orientale e sul Triveneto, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sui settori alpini e prealpini del Friuli Venezia Giulia.

Nevicate: al di sopra dei 900-1100 m sui settori alpini e prealpini di Lombardia orientale e Triveneto, con apporti al suolo deboli, fino a moderati sui settori alpini di Veneto e Friuli Venezia Giulia; al di sopra dei 1200-1400 m sui settori appenninici di Lazio, Abruzzo e Molise e dei 1300-1500 m su quelli di Campania, Basilicata e Calabria settentrionale, con apporti al suolo deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in calo anche sensibile sul Centro della penisola.

Venti: da forti a burrasca nord-occidentali su Sardegna, Sicilia e Calabria, con rinforzi fino a burrasca forte sui relativi rilievi, sull’arcipelago delle Eolie e sui settori ionici di Sicilia nord-orientale e Calabria meridionale.

Mari: agitati il Mare e il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia, il Tirreno centro-meridionale e lo Ionio, fino a molto agitati il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia, il Tirreno meridionale e lo Ionio meridionale; molto mossi i restanti bacini occidentali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: