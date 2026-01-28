Allerta Meteo Protezione Civile, pioggia, venti burrasca e forti mareggiate al Sud: allarme arancione in una regione

Una perturbazione di origine atlantica porterà un nuovo peggioramento delle condizioni meteo al Sud interessando, con precipitazioni anche a carattere temporalesco, soprattutto i settori tirrenici. La perturbazione sarà accompagnata da un deciso rinforzo dei venti dai quadranti occidentali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dalla sera di oggi precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale su Campania e Sicilia, specie sui settori settentrionali dell’isola, in estensione dalle prime ore di domani alla Calabria e alla Basilicata occidentale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica. Dalle prime ore di domani sono attesi venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali sulla Sicilia, in estensione dalla tarda mattinata alla Calabria. Forti mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani allerta arancione su parte di Sardegna e allerta gialla in Calabria, Sardegna e parte di Sicilia, Campania, Basilicata, Lazio, Umbria, Emilia-Romagna e Veneto.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 28 gennaio 2026

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte nord-orientale, Lombardia orientale e settentrionale, resto di Triveneto, Appennino emiliano-romagnolo, Toscana, Lazio, Umbria, settori occidentali di Marche, Abruzzo e Molise, Campania, Sardegna, settori occidentali della Basilicata, Calabria tirrenica e meridionale e Sicilia, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su Veneto settentrionale, Toscana meridionale, Umbria, settori occidentali di Abruzzo e Molise, Lazio, Campania, Sardegna e Sicilia.

Nevicate: al di sopra dei 800-1000 m in rialzo sui settori alpini orientali, con apporti al suolo generalmente moderati. Al di sopra dei 1100-1200 m sull’Appennino abruzzese, con apporti al suolo deboli, in esaurimento.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: forti dai quadranti occidentali con raffiche di burrasca sulla Sardegna, con rinforzi di burrasca forte sui rilievi dell’isola, e sui settori appenninici centro-meridionali. In serata, forti sud-occidentali sulla Sicilia, tendenti a ruotare e rinforzare da nord-ovest.

Mari: agitati tutti i bacini occidentali, tendenti a molto agitati il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e il Tirreno meridionale. Molto mossi i restanti bacini.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 29 gennaio 2026

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Province Autonome di Trento e Bolzano, settori alpini e prealpini del Veneto, Friuli Venezia Giulia settentrionale, Campania meridionale, Basilicata occidentale, Calabria, Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati, generalmente moderati sui settori tirrenici di Basilicata e Calabria;

– isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su Romagna, resto del Friuli Venezia Giulia e del Centro-Sud peninsulare, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Nevicate: residue, al di sopra dei 1100-1200 m sui settori alpini orientali.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in sensibile calo su Toscana e settori costieri del Lazio. Massime in sensibile aumento su Piemonte e Lombardia occidentale.

Venti: da burrasca a burrasca forte nord-occidentali su Sardegna, Sicilia e Calabria, specie sui appenninici meridionali e tirrenici di quest’ultima. In graduale attenuazione in serata a partire dalla Sardegna.

Mari: molto agitati il Canale di Sardegna, il Tirreno centro-meridionale e lo Stretto di Sicilia, fino temporaneamente e localmente grosso quest’ultimo e lo Ionio; moto ondoso in calo ad iniziare dai bacini più occidentali; tendente a molto agitato lo Ionio meridionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 30 gennaio 2026

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, Toscana, Umbria, Sardegna, Lazio orientale, Campania meridionale, Basilicata occidentale e meridionale, Calabria e Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sulla Sicilia tirrenica centro-orientale e Calabria tirrenica centro-meridionale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in sensibile calo sui settori alpini centrali.

Venti: da forti a burrasca nord-occidentali sulla Sardegna. Forti nord-occidentali su Sicilia e Calabria.

Mari: molto mossi tutti i bacini occidentali, fino ad agitati Mare e Canale di Sardegna, Stretto di Sicilia e Ionio meridionale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: