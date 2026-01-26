Atterraggio d’emergenza ad Amburgo per un volo diretto a Lisbona: cosa è successo

Atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Amburgo per un volo della compagnia TAP Air Portugal diretto a Lisbona. Il volo TAP56DT, con 103 persone a bordo, era appena decollato intorno alle 14.30 quando il pilota ha segnalato un problema tecnico, chiedendo l’autorizzazione a rientrare. Secondo quanto riferito dallo scalo, si è trattato di un “atterraggio di emergenza pianificato”. L’aereo, un Embraer 190, non aveva ancora raggiunto la quota di crociera ed era troppo pesante per un rientro immediato a causa del pieno di carburante. Per questo, ha sorvolato per circa due ore l’area tra Bremervörde e Itzehoe, scaricando carburante per raggiungere un peso di atterraggio sicuro.

Intorno alle 16, un primo tentativo di atterraggio è stato interrotto e il velivolo è tornato in circuito d’attesa, aumentando la tensione tra passeggeri ed equipaggio. Poco dopo, un secondo avvicinamento si è concluso senza problemi e l’aereo è atterrato regolarmente.

Sul posto erano presenti numerose squadre di Vigili del Fuoco e soccorritori, con ospedali allertati in via precauzionale. Tuttavia non è stato necessario alcun intervento: secondo i Vigili del Fuoco, non si sono registrati feriti. Non è ancora chiaro se i passeggeri potranno proseguire il viaggio verso Lisbona in giornata.

Nella mattinata, lo scalo di Amburgo ha già registrato alcuni disagi a causa di neve e ghiaccio, anche se l’operatività generale è rimasta stabile. Alcuni voli sono stati cancellati, tra cui collegamenti con Monaco, Zurigo e Copenaghen.