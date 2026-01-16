Basta un semplice cambiamento nella dieta per dimagrire e accelerare il metabolismo

Dimagrire e accelerare il metabolismo dopo i 65 anni è spesso considerata una sfida persa in partenza. Tuttavia, la scienza ha appena individuato un “interruttore” sorprendentemente semplice. Non si tratta di mangiare meno, ma di mangiare meno “industriale“. Secondo una ricerca pubblicata sulla rivista Clinical Nutrition e approfondita su The Conversation da Moul Dey, professoressa di Scienze della Nutrizione presso la South Dakota State University, “gli anziani possono ridurre drasticamente la quantità di alimenti ultra-processati che consumano mantenendo una dieta familiare e bilanciata – e questo cambiamento porta a miglioramenti in diversi marcatori chiave legati al modo in cui il corpo regola l’appetito e il metabolismo“.

La svolta: meno chimica, più salute

Lo studio ha coinvolto adulti over 65, molti dei quali presentavano fattori di rischio come insulino-resistenza o colesterolo alto. I partecipanti hanno seguito due regimi alimentari a basso contenuto di cibi ultra-processati (UPF): uno a base di carne magra e uno vegetariano.

I risultati sono stati sorprendenti. In entrambe le diete, i cibi ultra-processati rappresentavano meno del 15% delle calorie totali (contro il 50% della media abituale). Senza che venisse chiesto loro di limitare le porzioni o fare più attività fisica, i partecipanti hanno ottenuto:

Una naturale riduzione delle calorie ;

; Perdita di peso e di grasso addominale ;

; Miglioramento della sensibilità all’insulina ;

; Livelli di colesterolo più sani e riduzione dell’infiammazione.

Perché i cibi ultra-processati sono il “nemico invisibile”?

Gli alimenti ultra-processati non sono semplici cibi cucinati: sono prodotti realizzati con tecniche industriali e ingredienti che raramente troviamo in una cucina domestica. Come spiega Moul Dey, spesso contengono “additivi come emulsionanti, aromi, coloranti e conservanti“.

Esempi comuni includono:

Snack confezionati e merendine;

Piatti pronti da scaldare al microonde;

Carni lavorate (insaccati industriali);

Bevande zuccherate.

Carne o veg? La sorpresa del metabolismo

Uno dei dati più interessanti emersi dalla ricerca è che i benefici metabolici sono stati pressoché identici sia per chi ha seguito la dieta a base di carne (maiale magro) sia per chi ha scelto quella vegetariana (con latte e uova).

Questo suggerisce che il segreto non risiede necessariamente nell’eliminare interi gruppi alimentari, ma nel ritorno a ingredienti minimamente lavorati. Come sottolinea la professoressa Dey nella sua analisi, il design dello studio ha permesso di dimostrare che “per gli anziani, una riduzione realistica dei cibi ultra-processati ha benefici misurabili per la salute che vanno oltre la semplice perdita di peso“.