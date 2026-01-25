Ciclone Harry nel Messinese, il sindaco metropolitano: “vicinanza delle istituzioni segnale forte per le comunità colpite”

“Dopo l’immediata visita del Presidente della Regione Renato Schifani, oggi la presenza del Presidente del Senato Ignazio La Russa e del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno conferma quanto, nei momenti più difficili e complessi, la vicinanza delle istituzioni rappresenti un segnale forte e concreto per tutte le comunità colpite”. È quanto afferma il sindaco della Città metropolitano di Messina, Federico Basile. “Alla presenza di Sua Eccellenza il Prefetto, del Questore e di tutti i comandanti provinciali delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate – Carabinieri, Guardia di Finanza ed Esercito – è emerso un messaggio chiaro: lo Stato c’è. Come Sindaco metropolitano, il messaggio che sento di rivolgere ai territori colpiti, così come ho fatto in questi giorni con un lavoro silenzioso ma costante, è quello di fare ancora più squadra, di stringerci attorno alle nostre comunità affinché possano trovare la forza di rialzarsi. Solo unendo l’impegno delle istituzioni e la forza delle singole comunità potremo affrontare la ricostruzione e restituire fiducia e futuro a chi ha vissuto questa tragedia”, conclude Basile.