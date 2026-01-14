Cinque minuti di movimento per vivere più a lungo

Bastano appena 5 minuti di attività fisica in più al giorno per ottenere benefici concreti sulla salute e ridurre il rischio di morte prematura. È quanto emerge da una vasta ricerca internazionale coordinata dalla Norwegian School of Sports Sciences di Oslo e pubblicata sulla rivista The Lancet, che rilancia l’importanza di uno stile di vita meno sedentario e più attivo, anche senza sforzi eccessivi. Secondo i ricercatori, l’inattività fisica è responsabile del 7-9% della mortalità globale. Eppure, le raccomandazioni tradizionali sull’esercizio fisico spesso non vengono seguite, perché considerate difficili da raggiungere. Da qui la scelta di concentrarsi su obiettivi più realistici e accessibili alla maggioranza della popolazione.

Lo studio ha analizzato i dati di 135 mila adulti, monitorando il movimento quotidiano attraverso dispositivi come smartwatch. I risultati sono significativi: aggiungere solo 5 minuti al giorno di attività fisica moderata, come camminare a passo sostenuto (circa 5 km orari), può ridurre la mortalità fino al 10%. Allo stesso modo, diminuire il tempo trascorso seduti di mezz’ora al giorno abbassa il rischio del 7%.

I benefici aumentano con piccoli passi in più: 10 minuti extra di movimento portano a una riduzione della mortalità fino al 15%, mentre un’ora in meno di sedentarietà la riduce del 13%. Piccoli e realizzabili cambiamenti possono avere effetti sostanziali sulla salute, sottolineano gli autori, indicando una nuova direzione per le politiche di sanità pubblica.