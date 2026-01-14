Clima, anche la NASA fornisce i dati sul 2025 e conferma: il 2024 è stato più caldo. Dato controverso sul confronto con il 2023

“Le temperature globali nel 2025 sono state più fresche del 2024, con temperature medie di 1,19°C superiori alla media del periodo 1951-1980”, secondo gli scienziati della NASA. “La temperatura globale della superficie terrestre nel 2025 è stata leggermente più alta del 2023, ma entro il margine di errore i due anni sono effettivamente alla pari”, secondo l’analisi della NASA. Dall’inizio delle rilevazioni nel 1880, l’anno più caldo mai registrato rimane il 2024. L’analisi del Goddard Institute for Space Studies della NASA include dati sulla temperatura dell’aria acquisiti da oltre 25.000 stazioni meteorologiche in tutto il mondo, da strumenti installati su navi e boe che misurano la temperatura della superficie marina e da stazioni di ricerca antartiche. I dati vengono analizzati utilizzando metodi che tengono conto della distribuzione variabile delle stazioni di misurazione della temperatura e degli effetti del riscaldamento urbano che potrebbero alterare i calcoli.

Inoltre, analisi indipendenti condotte dalla National Oceanic and Atmospheric Administration, dal Berkeley Earth, dall’Hadley Centre (parte del Met Office, l’ufficio meteorologico del Regno Unito) e da Copernicus Climate Services in Europa hanno concluso che la temperatura superficiale globale per il 2025 è stata la terza più calda mai registrata. Questi scienziati utilizzano gran parte degli stessi dati di temperatura nelle loro analisi, ma impiegano metodologie e modelli diversi, che mostrano la stessa tendenza al riscaldamento in corso.