Doppio terremoto in Emilia-Romagna: “scattata la procedura per eventi sismici”

“È immediatamente scattata la procedura per eventi sismici: a Bologna è attiva la Centrale operativa regionale nella sede dell’Agenzia di sicurezza territoriale e protezione civile, coordinata dal direttore Massimo Camprini, i cui operatori formati sono già nel territorio per le prime verifiche, già avviate anche dai vigili del fuoco“: è quanto ha reso noto il presidente emiliano-romagnolo Michele de Pascale, in seguito alle scosse di terremoto, magnitudo 4.3 e 4.1, registrate questa mattina nel territorio. “Anche i Comuni hanno attivato le procedure previste, in primo luogo facendo uscire gli alunni dalle scuole. Aperti i Centri operativi comunali nelle aree interessate. Molto spavento nella popolazione, ma al momento non risultano danni a persone e edifici ma sono in corso le verifiche sulle segnalazioni arrivate“.

I Vigili del fuoco di Forlì-Cesena segnalano che hanno ricevuto diverse chiamate della popolazione, principalmente per richieste di chiarimenti. Sono in corso sopralluoghi precauzionali.