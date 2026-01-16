“Eravamo pronti”: la NASA celebra il successo della 1ª evacuazione medica della storia della ISS

Il cielo sopra San Diego, in California, è stato solcato ieri giovedì 15 gennaio dalle scie di fuoco della capsula Crew Dragon “Endeavour” di SpaceX, segnando la conclusione inaspettata della missione Crew-11. Quello che doveva essere un normale avvicendamento tra equipaggi si è trasformato in un caso di studio logistico e medico senza precedenti: per la prima volta nella storia del laboratorio orbitale, un astronauta è stato riportato sulla Terra per una valutazione medica non effettuabile nello Spazio. Sebbene la NASA abbia mantenuto il massimo riserbo sull’identità dell’interessato e sulla natura specifica del disturbo, l’agenzia ha ribadito con forza che non si è mai trattato di una situazione di pericolo di vita. Tuttavia, l’impossibilità di somministrare trattamenti complessi a 400 km di quota ha spinto i direttori di volo a scegliere la via della prudenza, orchestrando un rientro rapido e sicuro che ha dimostrato la resilienza del sistema di trasporto spaziale moderno.

La gestione del “fuori programma”

Durante la conferenza stampa post-atterraggio, l’Amministratore della NASA Jared Isaacman – egli stesso un esperto astronauta civile noto per le missioni Inspiration4 e Polaris Dawn – ha elogiato la prontezza operativa della squadra. “Sebbene questa sia stata la prima volta che abbiamo dovuto far rientrare l’equipaggio leggermente in anticipo rispetto al previsto, la NASA era pronta“, ha dichiarato Isaacman. “Questo è esattamente il motivo per cui ci alleniamo, e questa è la NASA al suo meglio“.

Un’eredità scientifica di alto livello

Nonostante il taglio di alcune settimane sulla durata prevista, la missione è considerata un successo scientifico. I dati raccolti sono fondamentali per il programma Artemis, che mira a riportare l’uomo sulla Luna.

Ecco i numeri della missione:

Permanenza: poco meno di 170 giorni in orbita;

poco meno di 170 giorni in orbita; Ricerca: circa 900 ore di esperimenti scientifici “hands-on”;

circa di esperimenti scientifici “hands-on”; Varietà: oltre 140 diversi esperimenti completati, molti dei quali focalizzati sugli effetti della microgravità sul corpo umano.

Joel Montalbano, Deputy Associate Administrator, ha spiegato che questi risultati sono tasselli essenziali per le future missioni verso Marte, dove un ritorno rapido sulla Terra non sarà possibile.

Una Stazione Spaziale “deserta”

Il rientro della Crew-11 ha lasciato la ISS in una configurazione che non si vedeva da quasi vent’anni. Attualmente, a bordo restano solo 3 persone:

Chris Williams (NASA)

(NASA) Sergey Kud-Sverchkov (Roscosmos)

(Roscosmos) Sergei Mikayev (Roscosmos)

Questa riduzione del personale metterà a dura prova la manutenzione del complesso orbitale fino all’arrivo dei rinforzi.

Mentre l’astronauta di Crew-11 inizia il suo percorso di recupero e analisi cliniche a terra, l’attenzione si sposta ora sulla preparazione di Artemis II, la missione che segnerà il ritorno definitivo dell’umanità nello Spazio profondo.