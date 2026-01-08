Europa nella morsa di neve e ghiaccio: voli cancellati, strade bloccate e allerta meteo in diversi Paesi

Un’intensa ondata di neve e gelo sta mettendo in ginocchio ampie aree d’Europa, causando gravi disagi ai trasporti aerei, ferroviari e stradali. Tra gli epicentri dell’emergenza c’è l’aeroporto internazionale di Amsterdam-Schiphol, dove oltre mille passeggeri sono rimasti bloccati a causa della cancellazione di centinaia di voli. La neve e il ghiaccio hanno reso necessarie operazioni prolungate di sgombero delle piste e di sghiacciamento degli aerei, costringendo lo scalo a predisporre centinaia di letti da campo e a offrire assistenza ai viaggiatori esausti. Solo nella giornata di ieri sono stati annullati almeno 800 voli.

Caos trasporti nei Paesi Bassi

La perturbazione non ha risparmiato la rete dei trasporti olandese: ferrovie e autostrade sono state duramente colpite durante l’ora di punta mattutina, con oltre 700 km di code causate da mezzi pesanti in difficoltà e spazzaneve al lavoro. L’operatore ferroviario NS ha invitato i cittadini a rimandare gli spostamenti non essenziali, segnalando riduzioni del servizio sia nazionale sia internazionale.

Allarme neve e ghiaccio in Francia

In Francia la situazione è altrettanto complessa. A Parigi, monumenti e parchi, dalla Torre Eiffel al Louvre, sono stati imbiancati dalla neve, mentre il traffico è andato in tilt. Météo France ha diramato l’allerta per neve e ghiaccio nero su vaste aree del nord e dell’ovest del Paese, compresa la regione della capitale. Le autorità hanno raccomandato il lavoro da remoto e limitato la circolazione, vietando la marcia a camion e scuolabus e sospendendo il servizio degli autobus parigini nelle ore mattutine. Negli aeroporti della capitale sono stati cancellati oltre 140 voli complessivi, mentre la SNCF ha avvertito di rallentamenti e soppressioni a causa della neve sui binari. Ritardi si sono registrati anche sui collegamenti Eurostar tra Parigi, Londra e Bruxelles.

Disagi in Germania, Svezia e Finlandia

Problemi si segnalano anche in Germania, dove a Berlino prosegue il ripristino dell’elettricità in migliaia di abitazioni rimaste al buio per giorni durante il freddo intenso, e nel Nord Europa. In Svezia occidentale abbondanti nevicate hanno portato alla sospensione del servizio dei tram a Göteborg per motivi di sicurezza. In Finlandia, invece, il gelo ha messo in difficoltà l’avviamento degli autobus diesel e peggiorato le condizioni di guida nell’area di Helsinki, con conseguenti cancellazioni e ritardi.