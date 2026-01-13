Freddo, neve, CERN e terremoti: dove nasce l’illusione di una “stagione sismica” e perché la fisica smentisce ogni teoria del complotto

Negli ultimi anni, ogni volta che una sequenza sismica si verifica nei mesi più freddi, torna ciclicamente una domanda: i terremoti avvengono più spesso in inverno? A questa si affianca, talvolta, un secondo interrogativo ancora più controverso, legato al ruolo di grandi infrastrutture scientifiche come il CERN. Analizzare questi temi con rigore è fondamentale per separare i dati scientifici dalle percezioni diffuse.

Esiste una “stagione dei terremoti”?

Le analisi statistiche condotte sulle principali reti sismiche mondiali mostrano un risultato chiaro: non esiste una stagionalità globale dei terremoti. I grandi eventi sismici sono governati quasi esclusivamente dalla dinamica tettonica, ovvero dal lento ma continuo movimento delle placche litosferiche, che accumula stress nelle faglie per decenni o secoli prima del rilascio improvviso di energia.

A scala planetaria, i terremoti si distribuiscono in modo sostanzialmente uniforme durante l’anno. Il freddo, la temperatura dell’aria o il semplice raffreddamento del suolo non rappresentano fattori scatenanti nei modelli di pericolosità sismica.

Il ruolo secondario di neve, ghiaccio e acqua

Esistono tuttavia contesti specifici, soprattutto in aree montuose, dove la sismicità minore può mostrare lievi modulazioni stagionali. In questi casi non è il freddo a entrare in gioco, bensì il carico superficiale.

L’accumulo di neve e ghiaccio in inverno, seguito dal disgelo primaverile, modifica leggermente il peso esercitato sulla crosta terrestre. Queste variazioni, dell’ordine di pochi kilopascal, possono influenzare faglie già prossime alla rottura, anticipando o ritardando micro-eventi sismici. Studi condotti in regioni come Himalaya, Giappone e California confermano questo effetto, che resta però secondario rispetto alle forze tettoniche profonde.

In altre parole: il clima può “modulare” lievemente la tempistica di piccoli terremoti, ma non genera né controlla i grandi eventi.

Perché sembra che i terremoti avvengano più spesso in inverno?

La percezione di una maggiore frequenza invernale è in gran parte legata a fattori psicologici e mediatici: gli eventi più recenti, più distruttivi o avvenuti in condizioni meteorologiche difficili restano più impressi nella memoria collettiva. Questo fenomeno, noto come bias di selezione, contribuisce a creare associazioni che non trovano riscontro nei dati.

CERN e terremoti: cosa dice davvero la fisica

Accanto al tema stagionale, circolano spesso teorie che chiamano in causa il CERN e il Large Hadron Collider come presunti inneschi sismici. Dal punto di vista fisico, questa ipotesi non ha alcun fondamento.

L’energia liberata da un terremoto, anche di moderata intensità, è enormemente superiore a quella coinvolta nelle collisioni di particelle all’interno dell’acceleratore, che avvengono su scale sub-microscopiche. Inoltre, processi naturali come l’impatto dei raggi cosmici con l’atmosfera producono quotidianamente energie paragonabili o superiori senza alcun effetto sismico.

Gli strumenti del CERN, al contrario, sono talmente sensibili da registrare le onde sismiche provenienti da terremoti lontani, contribuendo in alcuni casi all’analisi scientifica degli eventi globali. Non esiste alcun meccanismo fisico credibile che colleghi l’attività dell’LHC all’innesco dei terremoti.

Conclusione

I terremoti non hanno una stagione, né sono influenzati direttamente dal freddo o da attività umane come quelle del CERN. La loro origine resta saldamente ancorata alla tettonica delle placche. Comprendere questa distinzione è essenziale per affrontare il tema del rischio sismico con consapevolezza, evitando semplificazioni e narrazioni fuorvianti che nulla hanno a che vedere con la scienza.