Il Ciclone Harry flagella Acireale, Santa Tecla travolta da mareggiata storica | FOTO

Il maltempo si è abbattuto con violenza su Acireale, nel Catanese, lasciando segni profondi soprattutto nella frazione marinara di Santa Tecla. Il passaggio del Ciclone Harry ha scatenato piogge incessanti, venti fortissimi e una mareggiata di proporzioni storiche, capace di superare barriere e strade costiere. Onde impetuose hanno danneggiato il porticciolo, allagato abitazioni e attività commerciali, divelto arredi urbani. Si contano gravissimi danni. Le autorità invitano alla prudenza e avviano stime ufficiali nelle prossime ore critiche.

