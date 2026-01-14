L’influenza aviaria si diffonde nell’Unione Europea: 60 focolai in 3 settimane

L’influenza aviaria continua a diffondersi nell’Unione europea. In meno di un mese, alla Commissione europea sono stati notificati 60 nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (Hpai). Lo riporta una decisione di esecuzione della Commissione consultata dall’Adnkronos, che fa un quadro aggiornato della diffusione dell’infezione in Europa. La malattia, che circola più rapidamente durante l’inverno, può trasmettersi all’uomo, in alcuni casi, e viene monitorata con attenzione dai virologi per il rischio che il virus muti e possa diventare trasmissibile da uomo a uomo.

L’influenza aviaria, ricorda la Commissione, è una malattia infettiva virale dei volatili che può avere “gravi conseguenze” per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i Paesi terzi. I virus dell’Hpai, sottolinea, “possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffonderli a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili”. Di conseguenza, “la presenza di virus dell’Hpai negli uccelli selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di Hpai vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività”.

Le misure

Per questo motivo l’Ue adotta misure rigorose di protezione e contenimento della malattia, che però continua a diffondersi. “Dalla data di adozione della decisione di esecuzione Ue 2025/2660 (23 dicembre 2025, ndr) – riporta la Commissione – Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Svezia hanno notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di Hpai sul loro territorio in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività”. Si tratta di ben “60 nuovi focolai”, indica la decisione.

“Le notifiche – viene indicato – hanno riguardato in particolare 1 focolaio nel pollame nella provincia delle Fiandre Occidentali in Belgio, 2 focolai nel pollame nelle regioni di Pazardzhik e Plovdiv in Bulgaria, 2 focolai nel pollame nella regione di Vysočina in Cechia”. Si sono registrati poi “1 focolaio nel pollame nella regione dello Jutland centrale in Danimarca” e “9 focolai nel pollame nei Länder Baden-Württemberg, Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania anteriore, Bassa Sassonia, Sassonia e Renania settentrionale-Vestfalia in Germania”. E ancora: “un focolaio nel pollame nella provincia di Lleida in Spagna, 5 focolai nel pollame nei dipartimenti seguenti Bretagne, Drôme, Hauts-deFrance, Pays de la Loire e Vendée in Francia, 7 focolai nel pollame nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto in Italia, 2 focolai nel pollame nella contea di Csongrád-Csanád in Ungheria, 5 focolai nel pollame nelle province del Limburgo e del Brabante settentrionale nei Paesi Bassi”.

Sono poi stati notificati alla Commissione “20 focolai nel pollame nei voivodati di Lublino, di Lubusz, della Podlachia, della Pomerania, della Grande Polonia e di Łódz, e 1 focolaio in volatili in cattività nel voivodato della Bassa Slesia in Polonia, 1 focolaio nel pollame nel distretto di Santarém in Portogallo, e 3 focolai nel pollame nella contea di Skåne in Svezia”.

In seguito alla comparsa di questi nuovi focolai, conclude la Commissione, “Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Svezia hanno adottato le misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato Ue 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai”.