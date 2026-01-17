Luna, iniziato il rollout di SLS: il nuovo gigantesco razzo della NASA è in viaggio verso la rampa di lancio

Il nuovo gigantesco razzo lunare della NASA si sta dirigendo verso la rampa di lancio in preparazione del primo sorvolo lunare degli astronauti in oltre mezzo secolo. Il viaggio di andata e ritorno potrebbe partire già a febbraio. Il razzo, lungo 98 metri, ha iniziato la sua avanzata a 1,6km/h dal Vehicle Assembly Building del Kennedy Space Center all’alba locale di oggi. Il percorso di sei chilometri potrebbe durare fino al tramonto. Migliaia di lavoratori del centro spaziale e le loro famiglie si sono riuniti nel freddo prima dell’alba per assistere all’evento tanto atteso, rimandato per anni. Si sono radunati davanti all’uscita del razzo Space Launch System dall’edificio, costruito negli anni ’60 per ospitare i razzi Saturn V che hanno inviato 24 astronauti sulla Luna durante il programma Apollo. La folla festante era guidata dal nuovo amministratore della NASA Jared Isaacman e da tutti e quattro gli astronauti assegnati alla missione Artemis II.

Con un peso di 5 milioni di chilogrammi, il razzo Space Launch System e la capsula Orion per l’equipaggio in cima viaggiano a bordo di un enorme trasportatore utilizzato durante le ere Apollo e Shuttle, che è stato potenziato per il peso extra del razzo SLS.

Il primo e unico altro lancio SLS – che ha inviato una capsula Orion vuota in orbita attorno alla Luna – ha avuto luogo nel novembre 2022. “Questo è molto diverso, mettere l’equipaggio sul razzo e portarlo intorno alla Luna“, ha detto John Honeycutt della NASA.

La missione Artemis II

I danni allo scudo termico e altri problemi alla capsula durante il volo di prova iniziale hanno richiesto analisi e test approfonditi, rimandando questo primo lancio con equipaggio sulla Luna. Gli astronauti della missione Artemis II non orbiteranno attorno alla Luna né vi atterreranno. Questo grande passo avverrà con il terzo volo della serie Artemis tra qualche anno.

Il comandante Reid Wiseman, il pilota Victor Glover e Christina Koch, astronauti NASA di lunga data con esperienza di volo spaziale, saranno affiancati nella missione di 10 giorni dall’astronauta canadese Jeremy Hansen, un ex pilota di caccia in attesa del suo primo volo su un razzo. Saranno i primi esseri umani a volare sulla Luna da quando Gene Cernan e Harrison Schmitt dell’Apollo 17 conclusero il trionfale programma di allunaggio nel 1972. Dodici astronauti hanno passeggiato sulla superficie lunare, a partire da Neil Armstrong e Buzz Aldrin nel 1969.

La NASA attende di effettuare un test di rifornimento del razzo SLS sulla rampa di lancio all’inizio di febbraio prima di confermare una data di lancio. A seconda di come andrà la dimostrazione, “questo definirà in definitiva il nostro percorso verso il lancio“, ha dichiarato ieri il direttore del lancio Charlie Blackwell-Thompson.

L’agenzia spaziale ha solo cinque giorni per il lancio nella prima metà di febbraio, prima di dover passare a marzo.