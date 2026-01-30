Luna, una rara irruzione artica in Florida cambia i piani della NASA: posticipata la prova generale di Artemis II

A causa delle condizioni meteo sfavorevoli, la NASA ha posticipato al 2 febbraio la prova generale del lancio di Artemis II, la missione che porterà quattro astronauti a volare intorno alla Luna. Con questo cambio di programma, la prima opportunità di lancio vero e proprio dal Kennedy Space Center in Florida non si avrà prima di domenica 8 febbraio. Lo annuncia l’agenzia spaziale statunitense sul suo sito. “Negli ultimi giorni, gli ingegneri hanno monitorato attentamente le condizioni mentre il freddo e i venti attraversavano la Florida“, si legge nella nota. “I manager hanno valutato le capacità dell’hardware alla luce delle previsioni attese, considerando la rara irruzione artica che sta interessando lo Stato, e hanno deciso di modificare la tempistica. I team e le attività di preparazione sulla rampa di lancio restano pronti per la prova generale”.

Nel frattempo, gli astronauti di Artemis II rimangono in quarantena a Houston, mentre i responsabili della missione stanno valutando la tempistica per il loro arrivo al Kennedy Space Center.

La finestra di lancio simulata durante la prova generale si aprirà alle ore 21:00 del 2 febbraio (quando in Italia saranno le ore 3:00 del 3 febbraio), con l’inizio del conto alla rovescia circa 49 ore prima. La NASA continuerà a valutare le condizioni meteorologiche in vista del test.