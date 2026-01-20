Maltempo Calabria, il Mega-Ciclone Harry flagella Siderno: pomeriggio spettrale, deserto sulla SS106 e Polizia sul Lungomare | FOTO

Siderno, il cuore pulsante della Locride situato lungo la costa ionica della provincia di Reggio Calabria, appare oggi come un miraggio distorto, una città fantasma strappata alla sua consueta vitalità. Con i suoi circa diciottomila abitanti, questo centro è solitamente un crocevia di scambi e passeggiate, ma le immagini raccolte in questa fotogallery restituiscono l’istantanea di un luogo che sembra aver smarrito la presenza umana. La luce livida del pomeriggio invernale filtra attraverso nubi cariche di pioggia, illuminando un paesaggio surreale dove il silenzio è interrotto soltanto dal fragore degli elementi naturali.

Il deserto d’asfalto della Statale 106

Le fotografie catturate lungo la Statale 106 trasmettono un senso di inquietudine profonda. Questa arteria, normalmente intasata dal traffico pendolare e dai mezzi pesanti, si presenta come una striscia di catrame lucida e deserta che taglia in due l’abitato. Non c’è un’auto in movimento, non un pedone che sfidi le raffiche. Gli unici segni di una civiltà ancora presente sono i presidi della Polizia, con i lampeggianti blu che squarciano il grigio dell’atmosfera, posizionati strategicamente per monitorare la sicurezza di una strada resa pericolosa dai detriti trasportati dal vento. La pioggia batte incessante sui vetri delle pattuglie, uniche sentinelle in un mondo che sembra essersi fermato in attesa che la tempesta passi.

La furia bianca sul Lungomare

Spostando lo sguardo verso il Lungomare delle Palme, lo scenario si fa ancora più drammatico e spettrale. Il vento impetuoso soffia da Est a 80 km/h, una sferzata gelida che trasforma ogni goccia di pioggia in un ago pungente. Il termometro segna appena +10°C, una temperatura che, unita all’estrema umidità e alla forza del vento, precipita la percezione corporea in un inverno polare. Il mare è in piena burrasca: onde ciclopiche si frangono contro i muretti e la spiaggia, invadendo la carreggiata con schiuma bianca e detriti marini. Le panchine sono sommerse dalla sabbia sollevata dalle raffiche e non c’è anima viva che osi affacciarsi sul balcone dello Ionio.

La città sembra essere stata evacuata in fretta, lasciando spazio a un monologo della natura che non accetta repliche. È una Siderno che non riconosce se stessa, dove il cemento e l’asfalto si piegano alla potenza di un Levante che urla tra i vicoli deserti.

Un inverno crudo e solitario

Questa sequenza di immagini non racconta solo il maltempo, ma una condizione esistenziale di isolamento forzato. Il freddo è pungente e l’assenza totale di passanti conferisce alla fotogallery un’aura quasi cinematografica, simile a un set post-apocalittico. Il contrasto tra la grandezza delle infrastrutture urbane e il vuoto pneumatico che le abita oggi è totale. Siderno osserva il suo mare agitato attraverso le tapparelle chiuse, mentre le pattuglie delle forze dell’ordine rimangono le uniche testimoni di una giornata in cui la terra e l’acqua hanno deciso di fondersi sotto la spinta di un vento che non concede tregua.

E cresce la preoccupazione per stasera e domani, quando lo Jonio si ingrosserà ulteriormente. Lo stesso Lungomare è a rischio.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.