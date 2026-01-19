Maltempo Calabria, inizia a nevicare a Gambarie nella notte. Clamorosi 340mm a Stilo, e il peggio deve ancora iniziare | LIVE

Iniziano a vedersi fiocchi di neve nel diluvio di Gambarie d’Aspromonte, 1.310 metri di altitudine sul livello del mare in provincia di Reggio Calabria, dove da ieri sono caduti 80mm di pioggia e oggi la temperature è salita fino a +4,6°C nelle ore centrali della giornata, ma adesso è in forte calo fino agli attuali +2,5°C. Al momento sta continuando a piovere con qualche fiocco di neve portato dal vento, ma la quota neve si sta abbassando e nella notte arriverà più freddo che porterà la neve proprio fino a 1.300 metri anche in Aspromonte. E sarà una nevicata straordinaria, per tutta la giornata di martedì e fino a mercoledì 21.

Sta piovendo a dirotto nell’area grecanica e nei versanti sud/orientali della montagna reggina, con 148mm di accumulo pluviometrico a Roccaforte del Greco, 123mm a Platì, 77mm a Bagaladi. Piogge ancora più eccezionali sulle Serre, con 338mm a Stilo, 289mm a Fabrizia, 286mm a San Sostene Alaco, 201mm a Chiaravalle Centrale, 139mm a Stignano, 132mm a Caulonia. Sulla costa, spiccano i dati della Locride: 68mm a Roccella Ionica, 51mm a Siderno, 41mm a Monasterace, 39mm a Locri.

Non sorprende la poca pioggia (appena 5mm) a Reggio città, nel capoluogo, in ombra pluviometrica come Villa San Giovanni (2mm) Scilla (2mm), Bagnara Calabra (1mm) e Palmi (3mm), tutte aree protette dall’Aspromonte quando le correnti sono orientali. Ma già sulle colline meridionali di Reggio, da Rosario Valanidi a Motta San Giovanni, siamo ad oltre 80mm di pioggia.

Il grosso del maltempo deve ancora iniziare. Tra martedì e mercoledì, la Calabria vivrà due giornate memorabili con piogge eccezionali su coste, pianure e colline e nevicate epocali in montagna. Situazione critica anche tra Catanzaro, Crotone e Cosenza. Massima attenzione.

