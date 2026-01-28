Maltempo Campania: a Napoli collegamenti in tilt verso le isole e disagi per la viabilità

Il maltempo continua ad imperversare su Napoli e sulla Campania, dove la Protezione Civile regionale ha prorogato l’allerta meteo gialla per piogge e temporali sulla gran parte del territorio fino alle 20 di domani, giovedì 29 gennaio. Nel corso della mattinata sono stati segnalati diversi disagi: il forte vento di libeccio e le grandi onde hanno portato alla cancellazione di buona parte delle tratte degli aliscafi verso le isole dal Molo Beverello. Sono stati garantiti solo alcuni collegamenti da e per Pozzuoli. A Napoli, ci sono ancora problemi in via Acton, dove, nonostante gli interventi del Comune, l’area continua ad allagarsi e il manto stradale si spacca, con ripercussioni sulla viabilità e anche sulla sicurezza.

Inoltre, è caduto un albero sulla carreggiata lungo la strada che collega Marano ai Camaldoli. L’arteria, collegamento con la zona ospedaliera del capoluogo campano, è stata parzialmente bloccata, con forti disagi alla circolazione e traffico intenso.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.