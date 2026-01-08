Maltempo Campania: neve anche in Irpinia e nel Salernitano, fiocchi anche ad Avellino | FOTO

Temperature in calo anche in Campania, dove è atteso vento forte dopo le abbondanti precipitazioni di ieri. oltre all’arrivo della prima neve sul Vesuvio, la Dama Bianca è arrivata anche in altre zone della regione, soprattutto in alta Irpinia, dove le temperature sono scese molto al di sotto dello zero, raggiungendo valori fino a -8°C. Imbiancati il Monte Partenio, il Terminio, e verso il Salernitano, i Picentini. Abbondante nevicata anche a Laceno. Fiocchi ieri sera anche ad Avellino, dove però la neve è stata soppiantata dalla pioggia.

Nella notte, la neve ha imbiancato anche il Monte Cervati, a Sanza, in provincia di Salerno, la vetta più alta della Campania. La nevicata, localmente copiosa in quota, ha interessato anche alcune aree del Vallo di Diano e della Valle del Tanagro. Fiocchi di neve sono stati segnalati tra la notte e le prime ore del mattino nei comuni di Montesano sulla Marcellana e Petina, senza provocare particolari disagi. Nevicate anche a Caggiano, il centro abitato più alto della Valle del Tanagro, dove sono entrati in azione i mezzi spargisale per prevenire problemi alla circolazione veicolare.

“Grazie alle previsioni meteo siamo stati pronti a intervenire tempestivamente – dice il sindaco di Caggiano, Modesto La Mattina – con i mezzi in dotazione sulle strade cittadine. L’intervento ha consentito di evitare disagi e di garantire per questa mattina il regolare svolgimento delle attività scolastiche”. La situazione resta sotto controllo, con le amministrazioni locali e la Protezione Civile pronte a intervenire in caso di un peggioramento delle condizioni meteorologiche.

