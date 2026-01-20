Maltempo, il governo dichiara lo “stato d’emergenza” da Nord a Sud. L’Unità di Crisi della Protezione civile è un bollettino da guerra

L’ondata di maltempo che sta colpendo con particolare violenza il Sud Italia e le Isole Maggiori ha costretto la Protezione Civile Nazionale a una mobilitazione massiccia per garantire la sicurezza della popolazione e il coordinamento dei soccorsi. Secondo l’ultimo aggiornamento dell’Unità di Crisi, diramato alle ore 18:30 di martedì 20 gennaio, la situazione appare critica in Calabria, Sardegna e Sicilia, dove sono stati attivati complessivamente 445 Centri Operativi Comunali per monitorare costantemente le aree a rischio idrogeologico. La priorità assoluta resta la salvaguardia della vita umana, come dimostrano le 675 evacuazioni preventive effettuate nelle tre regioni per allontanare i residenti dalle zone più esposte a possibili frane o inondazioni. La pressione sul sistema di soccorso è tale che il Dipartimento ha già disposto l’invio di team specializzati in Sardegna, con l’obiettivo di fornire supporto tecnico e logistico diretto alle attività di protezione civile che si stanno svolgendo incessantemente sul territorio isolano.

La risposta del Governo: stati di emergenza e stanziamenti per le aree colpite

Parallelamente alla gestione dell’urgenza odierna, l’azione dell’esecutivo si è concentrata sul riconoscimento dei danni e sul sostegno economico alle aree italiane devastate dagli eventi meteorologici degli ultimi mesi. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile Nello Musumeci, ha deliberato lo stato di emergenza, della durata di un anno, per le province di Gorizia e Udine in seguito ai violenti fenomeni dello scorso novembre, stanziando una prima tranche di 8,5 milioni di euro per gli interventi urgenti. Una misura analoga, con un impegno di 4,3 milioni di euro, è stata adottata per diversi comuni della Liguria, tra cui Cicagna, Lavagna e Cairo Montenotte, colpiti a più riprese nel mese di settembre 2025.

L’impegno del Governo si estende inoltre al rifinanziamento di emergenze pregresse e alla proroga di provvedimenti già in essere per garantire continuità nei lavori di ripristino. Per i territori siciliani di Acireale, Giarre e Riposto, nonché per la città metropolitana di Messina, sono stati stanziati ulteriori 6,45 milioni di euro destinati a far fronte ai danni subiti tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. Infine, è stata confermata la proroga dello stato di emergenza per le province di Vicenza e Verona, con particolare riferimento ai comuni di Arcugnano, San Giovanni Ilarione e altre località colpite nel settembre 2024, assicurando così che i cantieri e le procedure di rimborso non subiscano interruzioni burocratiche in una fase così delicata per la resilienza del territorio nazionale.

