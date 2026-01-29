Maltempo, il maestrale flagella Calabria e Sicilia: vento a 130km/h, onde alte 8 metri e forti piogge. Danni e disagi, e nel weekend peggiora ancora

Il forte vento continua a flagellare l’estremo Sud Italia in questo mese di gennaio caratterizzato dai fenomeni meteo estremi. Altra giornata tempestosa, oggi, in Calabria e Sicilia, come da previsioni. Il maestrale soffia impetuoso con raffiche fino a 130km/h in entrambe le Regioni. I dati dagli anemometri ufficiali delle reti meteorologiche della protezione civile regionale e della rete nazionale ufficiale di aeronautica militare ed Enav, sono davvero impressionanti e confermano l’entità della burrasca in corso in queste ore.

In Sicilia, la velocità massima del vento ha raggiunto nella giornata odierna addirittura 131km/h a Enna, 110km/h al Monte Craparo (Messina), 95km/h a Gazzi (Messina Sud), 85km/h a Palermo Punta Raisi e a Brolo, 84km/h a San Vito Lo Capo, 82km/h a Monreale, 81km/h a Trapani Birgi, 72km/h a Patti, 70km/h a Bagheria.

In Calabria, le raffiche più forti sono state di 126km/h ad Allai (Reggio Calabria), 92km/h a Melito Porto Salvo, 89km/h a Pietrastorta (Reggio Calabria), 82km/h a Capo Vaticano, 80km/h a San Ferdinando, 74km/h al Monte Scrisi (Scilla).

Il forte vento ha provocato gravi ripercussioni sul territorio, con alberi spezzati, gravi incidenti stradali con un furgone rovesciato sull’A19 Palermo-Catania e un tir intraversato sull’A2 Salerno-Reggio Calabria. Danni per il forte vento anche nel siracusano, dove alcune aziende agricole sono state duramente colpite.

I dati dalle boe ondametriche: onde superiori agli 8 metri oggi in Sicilia

Sempre per rimanere in merito ai dati meteorologici ufficiali, il mare è ancora molto mosso con onde altissime tra basso Tirreno e Canale di Sicilia: registrata poco fa un’onda alta 8,4 metri dalla boa ondametrica dell’ISPRA di Mazara del Vallo, mentre a Palermo l’altezza massima ha raggiunto 6,1 metri. Picco di 6 metri tondi tondi anche a Ponza, confermando l’estensione della tempesta in tutto il mar Tirreno. Le mareggiate stanno interessando tutte le coste esposte a ovest e nord/ovest.

Allerta Meteo: il maltempo continuerà forte per tutto il weekend

Il maltempo continuerà anche nelle prossime ore. Domani, venerdì 30 gennaio, sarà un’altra giornata di vento forte e piogge torrenziali sulle Regioni del Centro/Sud, soprattutto in Calabria ma anche in Campania. E il maltempo non mancherà in alcune aree del Centro/Nord, in particolare su Toscana e Umbria.

Le precipitazioni previste dal modello MOLOCH del CNR per venerdì mattina:

E le forti piogge previste nel basso Tirreno nel pomeriggio-sera:

Anche il vento sarà ancora forte di maestrale in Calabria e Sicilia, specie in serata. Ma nel weekend, tra sabato 31 e domenica 1 febbraio, il maltempo vedrà una forte recrudescenza con piogge e temporali che interesseranno nuovamente il Centro/Sud nella sua complessità, con fenomeni meteo estremi, una nuova ondata di venti impetuosi e mareggiate per il transito dell’ennesimo ciclone Atlantico di quest’inverno di maltempo no-stop.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

