Maltempo, il premier Giorgia Meloni sorvola in elicottero le aree della Sicilia colpite dal Mega-Ciclone Harry

Il presidente del consiglio Giorgia Meloni sta eseguendo, con un sorvolo in elicottero, un sopralluogo nelle zone colpite dal maltempo in Sicilia. Il premier è arrivato in aereo a Catania per poi salire su un elicottero accompagnata dal capo dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano. Attesi altri eventi con il Presidente del Consiglio sul territorio siciliano nel prosieguo della giornata odierna.

Dopo il sopralluogo in elicottero, infatti, il premier Giorgia Meloni è arrivato nel Municipio di Niscemi (Caltanissetta), la cittadina sconvolta dalla frana. In Municipio Meloni è col sindaco Massimiliano Conti e il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno. Insieme al capo della protezione civile, Fabio Ciciliano, il Presidente del Consiglio parteciperà a una riunione operativa con l’amministrazione e coloro che sono impegnati sul fronte della poderosa frana che ha determinato l’evacuazione di oltre 1500 residenti dalla zona rossa. Obiettivo fare il punto della situazione e degli interventi da effettuare. Al Comune ci sono anche il prefetto di Caltanissetta, Donatella Licia Messina, e il deputato di Avs Angelo Bonelli.