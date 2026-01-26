Maltempo USA: terribile bilancio dello schianto del jet privato in Maine

La Federal Aviation Administration riferisce che sette persone sono morte e un membro dell’equipaggio è sopravvissuto con gravi ferite nello schianto di un jet privato durante una tempesta di neve all’aeroporto internazionale di Bangor, nel Maine. La Federal Aviation Administration e il National Transportation Safety Board stanno indagando. L’NTSB ha dichiarato che le informazioni preliminari indicano che l’aereo è precipitato al momento del decollo e ha preso fuoco dopo l’incidente, ma che non rilascerà ulteriori dichiarazioni fino all’arrivo degli investigatori, previsto tra un giorno o due.

In una registrazione audio dei controllori del traffico aereo si sente qualcuno dire: “aereo capovolto. Abbiamo un aereo passeggeri capovolto”, circa 45 secondi dopo che l’aereo era stato autorizzato al decollo. I primi soccorritori sono arrivati meno di un minuto dopo.