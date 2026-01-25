Meteo USA, la magia della neve a New York: il volto silenzioso della città mentre la tempesta prende forza | FOTO

New York si risveglia oggi sotto una nevicata diffusa e persistente, un evento che sta trasformando la metropoli in uno scenario invernale di rara suggestione ma anche di notevole impatto operativo. I fiocchi cadono con continuità su strade, parchi e quartieri residenziali, attenuando i rumori della città e creando quell’atmosfera sospesa che accompagna i grandi eventi nevosi sulla East Coast. Nel corso della mattinata, la neve ha interessato tutti e cinque i ‘borough’, con accumuli già misurabili a Central Park, Brooklyn, Queens e Bronx.

L’evento è tutt’altro che marginale: le analisi meteo indicano un rafforzamento delle precipitazioni tra la tarda mattinata e il pomeriggio, quando le bande nevose più attive potranno scaricare intensità sostenute, localmente in grado di ridurre la visibilità e rendere i movimenti urbani sempre più complessi.

Un sistema invernale ben strutturato

Dal punto di vista meteorologico, New York si trova lungo il settore più favorevole di una tempesta invernale organizzata, alimentata da aria fredda continentale e da un flusso umido proveniente dall’Atlantico. Questo tipo di configurazione favorisce nevicate continue, con accumuli rapidi e una distribuzione piuttosto omogenea sull’area urbana e metropolitana.

Le proiezioni più affidabili convergono su accumuli complessivi compresi tra 20 e 30 centimetri, con possibilità di quantitativi superiori nelle zone immediatamente a nord e a ovest della città. I settori costieri potrebbero vedere valori leggermente inferiori, a causa di temporanei passaggi a nevischio o precipitazioni miste, ma senza un reale ridimensionamento dell’evento.

Fase più critica e possibili evoluzioni

Il momento più delicato è atteso tra il primo pomeriggio e la serata, quando la neve potrebbe cadere con maggiore intensità, accompagnata da vento e temperature sottozero. In queste ore non si escludono brevi condizioni di whiteout all’interno delle bande nevose più compatte, uno scenario che rende particolarmente insidiosi gli spostamenti.

In serata, soprattutto nelle aree prossime all’oceano, il profilo termico potrebbe consentire episodi di nevischio o ghiaccio, prima di un ritorno a nevicate più deboli che potrebbero protrarsi fino alle prime ore di lunedì.

Impatti sulla città

Le autorità hanno già attivato tutte le operazioni di sgombero neve, ma le condizioni restano difficili: strade scivolose, rallentamenti nei trasporti, vento e wind chill mantengono elevato il livello di rischio. Gli spostamenti non essenziali sono fortemente sconsigliati, anche perché gli effetti della tempesta potrebbero protrarsi oltre la fine delle precipitazioni.

Quella in corso non è solo una nevicata suggestiva: è un evento invernale pienamente strutturato, destinato a lasciare il segno sul ritmo quotidiano di New York e a ricordare, ancora una volta, quanto l’inverno sulla East Coast possa essere affascinante quanto impegnativo.