Neve e gelo in Francia: Pirenei imbiancati, 27 dipartimenti in allerta | VIDEO

La Francia fa i conti con una fase invernale intensa, segnata da nuove nevicate e dal rischio di gelo. Emblematico il caso di La Mongie, in Occitania, nei Hautes-Pyrénées, dove una forte nevicata ha ricoperto strade e pendii, riportando scenari pienamente invernali. Dopo 2 episodi nevosi a inizio settimana, la situazione è in parte rientrata, ma la prudenza resta d’obbligo. Per la giornata di oggi venerdì 9 gennaio, Météo-France ha disposto la vigilanza gialla “neige-verglas” in 27 dipartimenti, dal Massiccio Centrale alle Alpi, fino ai Pirenei e alla Corsica. Tra le aree interessate figurano, tra le altre, Savoia e Alta Savoia, Isère, Drôme, Cantal, Puy-de-Dôme, Ariège, Aude, Hautes-Pyrénées e Pyrénées-Orientales. Il rischio principale è legato a strade scivolose e formazione di ghiaccio, soprattutto nelle ore più fredde.

Nel frattempo, diversi dipartimenti del Nord/Ovest sono stati posti in vigilanza arancione per venti violenti a causa della tempesta Goretti.