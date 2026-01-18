Previsioni Meteo, ancora conferme sul Burian di fine mese: aggiornamento ECMWF incredibile per i Giorni della Merla

L’inverno, quello vero e crudo che sembrava ormai un ricordo sbiadito nei cassetti della memoria meteorologica, potrebbe essere pronto a sferrare un colpo di scena di proporzioni storiche proprio in coincidenza con il periodo più iconico della tradizione popolare italiana: i Giorni della Merla. L’ultimo aggiornamento serale del modello europeo ECMWF ha letteralmente scosso la comunità scientifica e gli appassionati, delineando una configurazione barica che, se confermata, riscriverebbe le statistiche climatiche dell’ultimo decennio. Al centro di questa proiezione si staglia l’ombra temibile e affascinante del Burian, il vento gelido delle steppe siberiane, pronto a riversarsi sul cuore del Vecchio Continente e a trasformare l’Italia in un campo di battaglia tra masse d’aria contrapposte.

Il Cuore del gelo: un’Europa Centrale sotto assedio

Secondo le mappe appena elaborate dal centro di calcolo di Reading, l’Europa si appresta a vivere una fase di gelo continentale che non si vedeva da tempo. Il meccanismo che innescherebbe l’evento è un classico della meteorologia invernale più severa: la formazione di un poderoso ponte di alta pressione tra l’Atlantico e la Scandinavia, capace di invertire il naturale flusso delle correnti. In questo scenario, l’aria gelida russa, estremamente densa e pesante, inizierebbe a muoversi con moto retrogrado verso Ovest. Le proiezioni indicano valori termici agghiaccianti per le pianure della Germania e dell’Ungheria, dove la colonnina di mercurio potrebbe precipitare fino a -25°C. Si tratterebbe di un freddo “pellicolare”, capace di congelare i bassi strati dell’atmosfera e creare un cuscinetto gelido inscalfibile, che fungerebbe da trampolino di lancio per l’irruzione verso il Mediterraneo.

L’Italia e il pericoloso aggancio Mediterraneo

Il vero dramma meteorologico, nel senso puramente scientifico del termine, si consumerebbe però sul territorio italiano. La particolarità dell’aggiornamento odierno risiede nel cosiddetto “aggancio” tra il gelo siberiano e le perturbazioni atlantiche. Mentre da Nord-Est il Burian filtrerebbe attraverso la porta della Bora, dalle latitudini sud-occidentali inizierebbero a risalire impulsi umidi e miti provenienti dal Mediterraneo e dall’Atlantico. Questo mix è considerato dagli esperti come una “miscela esplosiva” per la genesi di nevicate colossali. Quando l’aria calda e carica di umidità scorre sopra il cuscinetto gelido preesistente, la condensazione è immediata e abbondante. Il risultato non è una semplice nevicata, ma una serie di blizzard capaci di paralizzare intere regioni.

Il Nord Italia e i Blizzard del 30-31 Gennaio

Il focus temporale di questa ipotetica tempesta perfetta è fissato tra venerdì 30 e sabato 31 gennaio. In queste quarantotto ore, il Nord Italia si troverebbe nell’occhio del ciclone bianco. Le correnti orientali caricherebbero di neve le pianure di Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, con accumuli che il modello ECMWF definisce senza mezzi termini “eccezionali”. Non si tratterebbe della classica neve umida di addolcimento, ma di neve polverosa accompagnata da venti forti, configurando veri e propri blizzard con visibilità ridotta al minimo e temperature costantemente sotto lo zero anche durante le ore centrali del giorno. Le Alpi e gli Appennini settentrionali diventerebbero barriere naturali pronte a raccogliere metri di neve fresca, mentre il gelo russo continuerebbe ad alimentare il serbatoio freddo padano.

Un evento storico tra speranza e necessaria cautela

Sebbene le mappe odierne mostrino uno scenario che farebbe la gioia di ogni nivofilo e che entrerebbe di diritto nei manuali di storia della meteorologia, è fondamentale mantenere un profilo di estrema prudenza scientifica. Mancano infatti ancora più di dieci giorni all’ipotetico evento e la meteorologia ci insegna che, a una tale distanza temporale, la volatilità dei modelli è ancora altissima. Un leggero spostamento dell’alta pressione atlantica o una diversa traiettoria della colata russa potrebbero cambiare radicalmente l’esito della previsione, trasformando un evento storico in una comune passata fredda o, peggio, in un nulla di fatto. La dinamica dello “split” del vortice polare, che sta alla base di questi scambi meridiani così estremi, è un processo complesso che richiede conferme costanti run dopo run.

Siamo di fronte a una tendenza che merita la massima attenzione, poiché tutti i tasselli del puzzle sembrano incastrarsi verso una chiusura di gennaio memorabile. Seguiremo con estremo rigore ogni minimo spostamento delle pedine bariche nei prossimi giorni, pronti a confermare o smentire questo ruggito dell’inverno che promette di riportare il Burian sul proscenio europeo dopo tanto tempo di assenza.

