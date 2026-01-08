Rinviata passeggiata spaziale sulla ISS: la NASA ferma l’EVA per motivi medici

La NASA ha deciso di rinviare una passeggiata spaziale prevista per oggi 8 gennaio all’esterno della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) a causa di una “questione medica” che ha coinvolto un membro dell’equipaggio. L’agenzia spaziale statunitense ha precisato che la situazione è sotto controllo, ma non ha fornito ulteriori informazioni per tutelare la privacy dell’astronauta interessato. L’attività extraveicolare (EVA) avrebbe dovuto iniziare intorno alle 14 ora italiana e durare circa 6 ore e mezza. Protagonisti della missione sarebbero stati gli astronauti NASA Mike Fincke e Zena Cardman. Per Cardman si sarebbe trattato della prima passeggiata spaziale della carriera, mentre Fincke avrebbe raggiunto un traguardo importante: la sua 10ª EVA.

Un’uscita chiave per il futuro energetico della stazione

La passeggiata spaziale rinviata aveva un obiettivo tecnico di grande rilievo: preparare uno dei canali di alimentazione della ISS per la futura installazione dei nuovi pannelli solari dispiegabili, noti come iROSA (International Space Station Roll-Out Solar Array). Una volta installati, questi pannelli garantiranno energia supplementare al laboratorio orbitante, contribuendo anche al supporto delle operazioni necessarie per un rientro controllato e sicuro della stazione al termine della sua vita operativa.

Secondo i piani originali, Fincke avrebbe ricoperto il ruolo di “crewmember 1”, indossando una tuta spaziale con strisce rosse, mentre Cardman, “crewmember 2”, avrebbe utilizzato una tuta senza contrassegni.

Il rinvio non cancella però l’intenso calendario di attività extraveicolari. La NASA sta infatti pianificando un’altra passeggiata spaziale per il 15 gennaio, durante la quale 2 astronauti – i cui nomi non sono stati ancora resi noti – dovranno sostituire una telecamera ad alta definizione e installare un nuovo sistema di supporto alla navigazione per i veicoli spaziali in visita.

Se confermate, le uscite di gennaio saranno le prime EVA del 2026 e rappresenteranno la 278ª e la 279ª passeggiata spaziale nella storia della Stazione Spaziale Internazionale, simbolo di oltre 20 anni di cooperazione scientifica e tecnologica in orbita terrestre.