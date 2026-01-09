Svizzera, strage Crans Montana: morti 9 giovani calciatori

L’Associazione svizzera di football (Asf) ha informato tramite X della morte di nove giovani calciatori nel drammatico incendio di Crans-Montana. Giocavano in tre diverse società della Svizzera occidentale. Altri sono rimasti feriti. “I nostri pensieri sono rivolti alle famiglie, ai loro cari, ai compagni di squadra, agli allenatori e a tutti coloro che sono stati colpiti da questa incredibile perdita”, si legge nel messaggio dell’Asf. “L’Associazione Svizzera di Football è addolorata e solidale con tutte le vittime di questa catastrofe, nonché con le loro famiglie e i loro cari. I nostri pensieri sono rivolti a tutti coloro che sono stati colpiti, oggi e dopo questa giornata”, si legge ancora.