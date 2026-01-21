Tantissima neve sull’Etna, il Rifugio Sapienza chiuso (almeno) fino a domani: “attendiamo che riaprano la strada dopo la nevicata”

Oggi e domani il Rifugio Sapienza resterà chiuso a causa dell’abbondante neve. Lo hanno comunicato questa mattina i gestori, dopo l’eccezionale nevicata delle scorse ore. La strada è ancora bloccata, seppellita da una nevicata eccezionale. “Siamo in attesa della riattivazione della viabilità per poter riaprire in totale sicurezza. La montagna ci insegna ad aspettare, con rispetto e pazienza. Noi siamo qui, pronti ad accogliervi appena possibile, con il calore di sempre, i profumi della nostra cucina e il panorama che amate“, hanno scritto i gestori del Rifugio nella pagina facebook ufficiale del luogo iconico dell’Etna.