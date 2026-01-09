Tempesta Goretti: due feriti gravi in Francia, Edf blocca il reattore Epr di Flamanville

Due persone sono rimaste gravemente ferite nel nord della Francia dopo il passaggio della tempesta Goretti, che ha lasciato circa 380.000 case senza corrente elettrica. Un uomo di 26 anni è stato ricoverato dopo essere caduto dal tetto di casa nel tentativo di risistemare una tegola, ha annunciato la prefettura di zona. Mentre un altro individuo, di 43 anni, è rimasto ferito in circostanze simili nel Dipartimento di Aisne. Sulla Manica, che questa notte è stata posta in allerta rossa per venti violenti dovuti al passaggio della tempesta Goretti, il colosso energetico Edf ha deciso di sospendere l’attività del reattore Epr della centrale di Flamanville, situato in Normandia. Le unità di produzione numero 1 e 2 della centrale, che sono un reattore classico e il nuovo Epr Flamanville 3, sono state sconnesse dopo la riduzione della loro potenza “in conformità con le procedure previste per far fronte alle previsioni meteorologiche annunciate“, fa sapere Edf. L’unità numero 2, secondo reattore classico del sito, era già ferma per dei lavori di manutenzione. L’Epr di Flamanville è stato allacciato alla rete nel dicembre del 2024.

Da parte sua, l’agenzia Météo-France ha confermato un progressivo ritorno alla normalità, dopo raffiche di vento che hanno talvolta superato i 200km/h sul litorale della Normandia.