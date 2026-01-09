Alluvioni e vento estremo: la tempesta Goretti travolge il Nord della Francia | FOTO e VIDEO

La tempesta Goretti ha investito il Nord della Francia con una combinazione di piogge intense, mareggiate e venti eccezionali, provocando alluvioni localizzate e danni estesi. A Cayeux-sur-Mer, nella regione Hauts-de-France, si sono registrati pesanti allagamenti. Secondo le autorità, circa 380mila abitazioni sono rimaste senza elettricità dopo il passaggio del sistema perturbato. Le interruzioni più rilevanti si registrano in Normandia, con oltre 266mila utenze coinvolte, seguita da Bretagna, Piccardia e Île-de-France. La tempesta ha colpito soprattutto durante la notte, complicando le operazioni di emergenza.

Météo-France ha indicato Bretagna e dipartimento della Manica come le aree più colpite, con raffiche che hanno raggiunto valori estremi: a Barfleur sono stati misurati picchi fino a 213 km/h. Dopo le ore più critiche, l’allerta rossa è stata declassata ad arancione. I vigili del fuoco hanno effettuato 146 interventi. Due persone sono state trasportate in ospedale, senza segnalazioni di feriti gravi.