Tempesta in arrivo negli USA: oltre 8mila voli cancellati nel weekend

Oltre 8mila voli negli Stati Uniti sono stati cancellati questo fine settimana a causa di una potente tempesta che minaccia gran parte del Paese, dal New Mexico al New England. Circa 140 milioni di persone sono interessate da un avviso per tempesta, con nevicate intense e una fascia di ghiaccio che si estende dall’Est del Texas fino alla Carolina del Nord. Secondo il National Weather Service, i danni potrebbero essere paragonabili a quelli di un uragano. Il fronte della tempesta ha già portato pioggia ghiacciata e neve in Texas e Oklahoma, mentre nelle prossime ore si prevede l’arrivo nel Nord/Est, con accumuli fino a 30 cm tra Washington, New York e Boston. Governatori di più di una decina di stati hanno dichiarato lo stato di emergenza e invitano i cittadini a restare a casa. Le compagnie aeree hanno segnalato oltre 3.400 voli cancellati o in ritardo oggi e più di 5mila domani.

Le autorità sono pronte a gestire blackout e interruzioni della rete elettrica, con squadre di soccorso e migliaia di generatori distribuiti sul territorio. I cittadini sono avvertiti: il ghiaccio pesante e il freddo estremo potrebbero complicare la vita quotidiana per giorni.