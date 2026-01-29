Tempesta Kristin, impatto estremo in Portogallo: tanti danni, ancora 450mila persone al buio

Tempesta Kristin in Portogallo, le autorità lusitane riferiscono di migliaia di incidenti segnalati da nord a sud del Paese, provocati da piogge torrenziali e, soprattutto, da raffiche di vento eccezionali

tempesta Kristin portogallo
Foto Ansa

La tempesta Kristin, che ha colpito il Portogallo nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 gennaio, ha causato almeno cinque morti, mentre 450mila utenti sono ancora senza elettricità questa mattina. Il bilancio aggiornato è stato diffuso dalle autorità portoghesi e confermato da un portavoce dell’Autorità Nazionale per la Protezione Civile (Anpec). “Quasi 450mila clienti” sono ancora senza elettricità nelle prime ore di oggi, principalmente nel centro del Portogallo, secondo E-redes, il gestore della rete di distribuzione elettrica. La provincia di Leiria è il fulcro del disastro, dove si sono registrati quattro dei decessi confermati.

Le autorità lusitane riferiscono di migliaia di incidenti segnalati da nord a sud del Paese, provocati da piogge torrenziali e, soprattutto, da raffiche di vento eccezionali che hanno raggiunto, e anche superato, i 150km/h, abbattendo infrastrutture e alberi.

Colpita anche la Spagna

La tempesta Kristin ha colpito anche la Spagna ieri con abbondanti nevicate e forti venti che hanno paralizzato prevalentemente Madrid e la sua regione. Il maltempo ha avuto ripercussioni anche sulle strade dell’Estremadura, con forti piogge e raffiche di vento che hanno ribaltato due camion, oltre che Andalusia, Castiglia e Leon, Aragona, Asturie, Navarra e Galizia.

Leggi altri articoli di IL METEO NEL MONDO