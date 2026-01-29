Tempesta Kristin, impatto estremo in Portogallo: tanti danni, ancora 450mila persone al buio

La tempesta Kristin, che ha colpito il Portogallo nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 gennaio, ha causato almeno cinque morti, mentre 450mila utenti sono ancora senza elettricità questa mattina. Il bilancio aggiornato è stato diffuso dalle autorità portoghesi e confermato da un portavoce dell’Autorità Nazionale per la Protezione Civile (Anpec). “Quasi 450mila clienti” sono ancora senza elettricità nelle prime ore di oggi, principalmente nel centro del Portogallo, secondo E-redes, il gestore della rete di distribuzione elettrica. La provincia di Leiria è il fulcro del disastro, dove si sono registrati quattro dei decessi confermati.

Le autorità lusitane riferiscono di migliaia di incidenti segnalati da nord a sud del Paese, provocati da piogge torrenziali e, soprattutto, da raffiche di vento eccezionali che hanno raggiunto, e anche superato, i 150km/h, abbattendo infrastrutture e alberi.

Colpita anche la Spagna

La tempesta Kristin ha colpito anche la Spagna ieri con abbondanti nevicate e forti venti che hanno paralizzato prevalentemente Madrid e la sua regione. Il maltempo ha avuto ripercussioni anche sulle strade dell’Estremadura, con forti piogge e raffiche di vento che hanno ribaltato due camion, oltre che Andalusia, Castiglia e Leon, Aragona, Asturie, Navarra e Galizia.