Terremoto a sud della Calabria, il geologo Monaco: “area colpita al centro di importanti processi tettonici”

Terremoto Calabria, Monaco: "negli ultimi decenni l'area è stata interessata da un'attività sismica diffusa e con eventi ubicati a profondità sempre maggiori verso nord-ovest, dove delineano la subduzione della placca Ionica al di sotto del Mar Tirreno"

terremoto oggi reggio calabria messina sicilia 10 gennaio (1)
Credit INGV

Il terremoto della scorsa notte ci ricorda come l’area dell’Arco Calabro-Peloritano e del Mar Ionio sia al centro di importanti processi tettonici attivi con eventi sismici anche distruttivi in passato recente e come la prevenzione e mitigazione del rischio sismico non possa prescindere da un’analisi dettagliata del territorio e dal continuo aggiornamento delle conoscenze geologiche e geofisiche”. Lo sottolinea in una nota Carmelo Monaco, ordinario di Geologia Strutturale Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali Università di Catania e socio della Società Geologica Italiana.

La mappa della sismicità ci mostra come negli ultimi decenni l’area sia stata interessata da un’attività sismica diffusa e con eventi ubicati a profondità sempre maggiori verso nord-ovest, dove delineano la subduzione della placca Ionica al di sotto del Mar Tirreno – spiega Monaco -. Per quanto riguarda il Mar Ionio occidentale, un evento di ML 4.8 ha interessato la stessa zona il 16 aprile dello scorso anno”.

Leggi altri articoli di GEOLOGIA