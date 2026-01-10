Terremoto al largo di Reggio Calabria, Protezione Civile: “nessun danno”

Tanta paura oggi tra Calabria, Sicilia e persino in Puglia per il forte terremoto che ha svegliato prima dell’alba la popolazione: al momento non si rilevano danni. “A seguito dell’evento sismico registrato alle 05:53 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con epicentro localizzato in mare, al largo di Reggio Calabria, di magnitudo ML 5.1, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile“, viene spiegato in una nota. “Dalle prime verifiche effettuate, in seguito all’evento non risulterebbero danni a persone o cose“.