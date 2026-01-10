Terremoto scuote Calabria e Sicilia, l’INGV fa il punto: “forti scosse in passato, pericolosità sismica alta”

Un terremoto magnitudo ML 5.1 è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale alle 05:53 di oggi 10 gennaio 2026 al largo della costa ionica calabra, ad una profondità di 65 km. “Va notato che per eventi lontani dalla costa, e quindi dalla rete sismica, la profondità ipocentrale è un parametro di difficile determinazione, per cui la stima potrebbe essere rivista con analisi successive. La zona interessata dal terremoto odierno è prossima alla regione calabro-sicula caratterizzata da pericolosità sismica alta, come testimoniato dalla Mappa della pericolosità sismica del territorio nazionale (MPS04) e dai forti terremoti avvenuti in passato“: è quanto spiegano gli esperti INGV, facendo il putno della situazione sul blog INGVterremoti.

I dati storici disponibili per l’area “indicano che in particolare l’epicentro del terremoto è localizzato in un’area dove sono riportati diversi eventi di magnitudo inferiore a 5.5. Le aree sismiche più rilevanti sono quelle della Calabria meridionale e dello Stretto di Messina e della Sicilia orientale, poste a 50-100 km di distanza, per le quali sono riportati numerosi eventi di elevata intensità, tra i quali quelli del 1783 in Calabria, del 1908 nella zona dello Stretto e del 1693 in Sicilia sudorientale“.

La sismicità più recente dal 1985 in poi, “ci mostra come l’area sia stata interessata da un’attività sismica diffusa. I terremoti più rilevanti sono avvenuti nell’entroterra siculo e calabrese, in particolare nella Calabria meridionale. Si ricorda l’evento del 16 aprile 2025 di ML 4.8 che ha interessato la stessa zona lo scorso anno“.

La mappa di scuotimento sismico (SHAKEMAP) dell’evento di oggi, “calcolata dai dati delle reti sismiche e accelerometriche INGV e DPC, mostra livelli di scuotimento stimati fino al IV grado MCS su un area molto estesa. L’evento sismico è stato ampiamente risentito in Sicilia orientale, in Calabria meridionale ed in Puglia come conferma la mappa dei risentimenti macrosismici ricavata dai numerosi questionari inviati al sito www.hsit.it“, conclude l’INGV.