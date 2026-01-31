Ucraina, blackout a causa di problema tecnico: stop simultaneo sulle linee con Moldova e Romania

Un malfunzionamento tecnico sulle principali interconnessioni elettriche tra Ucraina, Romania e Moldova ha provocato interruzioni diffuse di corrente

Blackout Ucraina
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © MeteoWeb

Blackout massicci della rete elettrica in Ucraina a causa di “un problema tecnico” sulle linee elettriche che connettono il Paese alla Romania e alla Moldova, ha denunciato il ministro dell’Energia Denys Chmygal a Kiev. “Alle 10.42 di oggi (ora locale) si è verificato un malfunzionamento tecnico con la conseguente interruzione simultanea delle forniture della linea di 400 kilovolt che lega le reti elettriche della Moldova e della Romania così come della linea da 750 kilovolt che connette il centro e l’ovest dell’Ucraina”.

