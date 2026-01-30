Ucraina, gli aiuti energetici USA si bloccano mentre Kiev è nella morsa del gelo

Funzionari statunitensi ed europei sono sempre più preoccupati poiché centinaia di milioni di dollari di aiuti energetici promessi dagli Stati Uniti all’Ucraina rimangono ancora non rilasciati, nonostante un inverno gelido stia spingendo la rete elettrica nazionale, danneggiata dalla guerra, sull’orlo del collasso, hanno affermato diverse fonti a conoscenza della questione, secondo quanto riporta Reuters. I fondi in questione erano originariamente destinati ad aiutare l’Ucraina a importare gas naturale liquefatto e a ricostruire le infrastrutture energetiche danneggiate dagli attacchi russi, hanno affermato le fonti, tra cui un funzionario statunitense e uno ucraino. L’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (AID) aveva notificato al Congresso, durante l’amministrazione dell’ex Presidente Joe Biden, la sua intenzione di erogare almeno una parte dei fondi, hanno affermato due delle fonti, che hanno chiesto l’anonimato.

Dopo la chiusura di USAID nelle prime settimane dell’amministrazione Trump, tuttavia, alcuni dei fondi sono caduti in quello che le fonti hanno descritto come un limbo burocratico. Alcuni funzionari dell’amministrazione hanno sostenuto che il Dipartimento di Stato, che sovrintende a ciò che resta dell’USAID, debba erogare i fondi, secondo le fonti. Altri hanno invece spinto per un ruolo della Development Finance Corporation, un’agenzia federale precedentemente poco nota che si prevede svolga un ruolo importante nella ricostruzione dell’Ucraina.

Una storia di pause

L’amministrazione Trump ha già sospeso o ritardato gli aiuti all’Ucraina in passato. Ad esempio, gli Stati Uniti hanno temporaneamente sospeso le spedizioni di aiuti militari diverse volte, in alcuni casi per costringere l’Ucraina a fare concessioni nel contesto dei negoziati di pace in corso tra Mosca e Kiev, guidati dagli Stati Uniti.

Questa volta, il ritardo negli aiuti energetici sembra derivare da confusione burocratica e lotte intestine, piuttosto che da un tentativo di esercitare una pressione sull’Ucraina, hanno affermato due fonti. Tuttavia, il blocco degli aiuti – stimato in circa 250 milioni di dollari da due delle fonti – ha suscitato frustrazione nelle ultime settimane, poiché gli attacchi russi a centrali elettriche e oleodotti hanno lasciato milioni di ucraini esposti al gelo invernale, secondo un funzionario ucraino, un funzionario statunitense, un funzionario europeo e altre due persone a conoscenza della questione.

Una fonte ha affermato che i collaboratori a Capitol Hill sono a conoscenza del blocco dei fondi e stanno cercando ulteriori informazioni.

Un funzionario ucraino ha affermato che anche Kiev ne è a conoscenza, ma teme che sollevare l’argomento possa provocare reazioni diplomatiche. Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha talvolta reagito freddamente alle richieste di assistenza ucraine.

Halyna Yusypiuk, portavoce dell’ambasciata ucraina a Washington, ha affermato che Ucraina e Stati Uniti stanno collaborando a stretto contatto su questioni legate all’energia. “Le parti ucraina e americana lavorano quotidianamente per rafforzare la stabilità del sistema energetico ucraino“, ha scritto in un’e-mail. Un portavoce della Development Finance Corporation ha affermato che l’agenzia sta “lavorando a stretto contatto con tutti i partner interagenzia con l’obiettivo di sostenere gli sforzi di ricostruzione dell’Ucraina e promuovere la sicurezza economica e la prosperità condivise per Stati Uniti e Ucraina”.

L’Ufficio di Gestione e Bilancio della Casa Bianca, in un apparente riferimento a un rapporto critico dell’ispettore generale dell’USAID, ha suggerito che i fondi per l’assistenza energetica all’Ucraina siano stati utilizzati impropriamente in passato. “Il sostegno dell’amministrazione Biden al settore energetico ucraino è stato un disastro, abbiamo un rapporto dell’ispettore generale dell’USAID che mostra come gli appaltatori in Ucraina abbiano probabilmente perso milioni di prodotti energetici a causa di mancanza di controllo, corruzione, furti, ecc.“, ha scritto un portavoce in un’e-mail. “Il Presidente Trump ha fatto più di chiunque altro per portare la pace in questa guerra brutale“.

Ucraina nella morsa del gelo, centrali elettriche “danneggiate”

I radicali cambiamenti alla burocrazia federale imposti dall’amministrazione Trump hanno complicato gli sforzi degli Stati Uniti per distribuire gli aiuti ai propri alleati. L’eliminazione di fatto dell’USAID, ad esempio, ha creato confusione su come e quando erogare i fondi, secondo quanto riferito a Reuters da diverse fonti. Inoltre, il Consiglio di Sicurezza Nazionale, che nelle precedenti amministrazioni si occupava di risolvere i conflitti tra intelligence, sicurezza nazionale e agenzie diplomatiche, è stato radicalmente ridimensionato.

Oltre a ciò, l’assistenza energetica all’Ucraina è stata a lungo lenta a essere erogata, a causa delle preoccupazioni per la diffusa corruzione nel settore energetico nazionale, ha affermato una fonte.

I residenti delle principali città ucraine, tra cui Kiev, stanno attualmente lottando con interruzioni di corrente che durano ore o giorni, nonché con tagli al riscaldamento che lasciano le case fredde fino a +7°C. Anche l’approvvigionamento idrico è stato interrotto. Il rombo dei generatori è una presenza pressoché costante nelle strade cittadine, che spesso sono immerse in un’oscurità diffusa la sera. Si prevede che le temperature minime notturne a Kiev scenderanno a circa -20°C la prossima settimana.

Funzionari ucraini hanno riferito nei giorni scorsi ai diplomatici stranieri a Kiev che tutti i principali impianti energetici del Paese sono stati “danneggiati o rovinati“, secondo una presentazione visionata da Reuters. La presentazione ha individuato circa 675 milioni di euro di fabbisogno energetico non finanziato.

“Si stanno preparando al fatto che le persone che vivono ai piani alti dei condomini moriranno di freddo“, ha dichiarato Mykola Murskyj, responsabile dell’advocacy di Razom, un’organizzazione no-profit che sostiene l’Ucraina, in merito alla prevista ondata di freddo della prossima settimana. “Si stanno preparando a recuperare i corpi. È una situazione estremamente tetra“.