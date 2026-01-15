Una scia di fuoco nel cielo: “meteora artificiale” incanta la California | FOTO e VIDEO

Nella notte tra mercoledì e giovedì ora locale, molti osservatori lungo la costa occidentale degli Stati Uniti, in particolare in California, hanno alzato lo sguardo al cielo assistendo a uno spettacolo insolito: una lunga scia luminosa, simile a quella di una meteora, che attraversava l’atmosfera a grande velocità. Non si trattava però di un frammento cosmico, bensì della capsula Crew Dragon di SpaceX, impegnata nel rientro sulla Terra dopo una missione “accorciata” sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La capsula trasportava 4 astronauti – due statunitensi, un giapponese e un cosmonauta russo – rientrati con oltre un mese di anticipo rispetto ai piani iniziali a causa di un problema medico che ha colpito uno dei membri dell’equipaggio. È stata la prima evacuazione medica nella storia della NASA da una missione orbitale, un evento raro che unisce la cronaca spaziale alla fisiologia umana in microgravità.

Perché la capsula “brilla” come una stella cadente

La scia osservata dal suolo è il risultato diretto della fisica del rientro atmosferico. La capsula Crew Dragon, lasciata l’orbita terrestre bassa, ha colpito gli strati superiori dell’atmosfera viaggiando a circa 28mila km/h, la tipica velocità orbitale. A queste velocità, l’aria non riesce a spostarsi abbastanza rapidamente davanti al veicolo e viene compressa violentemente, riscaldandosi fino a migliaia di gradi.

Questo processo genera plasma incandescente attorno alla capsula, responsabile sia della luce intensa visibile da terra sia del cosiddetto blackout radio, un breve periodo in cui le comunicazioni con il veicolo vengono interrotte. È lo stesso fenomeno che rende luminose le meteore, con una differenza fondamentale: mentre una meteora si consuma e spesso si disintegra, Crew Dragon è protetta da uno scudo termico ablativo, progettato per consumarsi lentamente dissipando il calore e mantenendo sicuro l’interno.

Un rientro “normale” per una missione straordinaria

Nonostante la natura inusuale del rientro anticipato, NASA e SpaceX hanno sottolineato che l’ingresso in atmosfera e l’ammaraggio non hanno richiesto modifiche speciali. La capsula ha seguito il profilo standard, concludendo la discesa con un ammaraggio notturno nell’Oceano Pacifico, al largo di San Diego, meno di 11 ore dopo la partenza dalla ISS.

Una nave di recupero attendeva Crew Dragon con a bordo personale medico specializzato. Gli astronauti sono usciti dalla capsula uno alla volta, aiutati su barelle reclinabili – una procedura standard dopo lunghi periodi in microgravità – e salutando le telecamere prima di essere sottoposti ai controlli di routine. Successivamente, saranno trasferiti in ospedale per esami più approfonditi e poi riportati alla loro base a Houston.

Salute umana e limiti operativi nello Spazio

Il problema medico, avvenuto il 7 gennaio, non è stato descritto nei dettagli per ragioni di privacy, ma la NASA ha ribadito che non si è trattato di un’emergenza immediata. L’agenzia ha preferito anticipare il rientro per garantire cure diagnostiche e terapeutiche complete sulla Terra. La decisione ha comportato anche la cancellazione di una passeggiata spaziale prevista e ha lasciato temporaneamente la ISS con un equipaggio ridotto: un americano e 2 russi.

Ciò evidenzia un aspetto cruciale dell’esplorazione spaziale: la vulnerabilità del corpo umano fuori dal suo ambiente naturale. Anche con decenni di esperienza e protocolli rigorosi, lo Spazio resta un luogo ostile, dove la gestione della salute rappresenta uno dei principali limiti alle missioni di lunga durata, come quelle future verso la Luna e Marte.

Una scia che racconta una storia

La scia luminosa della Crew Dragon, osservata come una “meteora artificiale”, non è stata solo un fenomeno spettacolare, ma il segno visibile di una complessa catena di decisioni, tecnologie e leggi fisiche.

Una scia di fuoco nel cielo della California: rientro della capsula SpaceX