Allerta Meteo arancione in Puglia: chiusi parchi e cimiteri a Taranto

Il Comune di Taranto ha disposto fino alle 20 di questa sera la chiusura di parchi, giardini, aree verdi e cimiteri a causa dell’allerta arancione per vento forte diramata dal Centro Funzionale decentrato della Protezione Civile della Regione Puglia. “Si raccomanda alla cittadinanza di adottare comportamenti precauzionali atti ad evitare la sosta nei pressi di alberature poste sulla pubblica via, nonché di parcheggiare autoveicoli ed ancora di rimuovere dai balconi delle proprie abitazioni qualunque tipo di oggetto che possa, in virtù dei forti venti, cadere sulla pubblica via”, si legge nell’ordinanza. La misura è finalizzata a prevenire incidenti e danni dovuti al vento intenso, in attesa del miglioramento delle condizioni meteorologiche, e segue le indicazioni per la sicurezza dei cittadini della Protezione Civile regionale.

