Allerta Meteo Campania, domani a Napoli chiusi parchi e cimiteri

A causa dell’allerta meteo per vento forte e mare agitato diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania, da domani, giovedì 19 febbraio, alle 8 e per le successive 24 ore, il Comune di Napoli ha stabilito che resteranno chiusi i parchi pubblici, i cimiteri cittadini, le spiagge, il pontile nord di Bagnoli e gli impianti sportivi San Pietro a Patierno, Ascarelli e Caduti di Brema.

