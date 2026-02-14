Allerta Meteo, il Ciclone di San Valentino flagella l’Italia: la tempesta si sposta sul Tirreno, forte maltempo anche domenica | MAPPE

San Valentino di forte maltempo sull’Italia, esattamente come previsto dai bollettini della vigilia: il Ciclone Oriana, posizionato tra Sardegna e Corsica, alimenta venti impetuosi e piogge torrenziali nelle Regioni del Centro Italia, mentre al Nord è tornata la neve abbondante sulle Alpi occidentali fino a quote collinari. Diluvia nell’alto Lazio, dove sono in corso veri e propri nubifragi: sono caduti 64mm di pioggia a Viterbo e addirittura 69mm a Soriano nel Cimino e 70mm a Cimino. Altri dati pluviometrici importanti nella zona: 60mm a Rota, 59mm a Civitella Cesi, 58mm a Ronciglione, 55mm a Corchiano e a Vetralla Rlazio, 52mm a Rignano Flaminio, 47mm a Nepi.

Forti piogge anche ai Castelli Romani, con 33mm a Rocca di Papa, e nell’entroterra romano, con 43mm a Zagarolo, 36mm a Palestrina. In città, nella Capitale, sono caduti 16mm di pioggia con temperatura scesa a +10°C al mattino, e poi risalita a +15°C con le schiarite in tarda mattinata. Ma è il forte vento a provocare le principali criticità: registrate raffiche di 82km/h a Rocca Priora, 79km/h a Civitavecchia, 62km/h a Roma centro. Sulla costa, evacuazioni a Fiumicino per la furia della mareggiata. Nel cuore del Tirreno, spiccano i 93km/h al Monte Argentario: sono correnti meridionali e prefrontali rispetto al Ciclone che si sta invorticando proprio tra Sardegna e Corsica, spostandosi verso il Tirreno dove arriverà in serata:

Nelle prossime ore, nel corso del pomeriggio-sera, il Ciclone si porterà sul Tirreno scatenando forte maltempo al Centro/Sud. I nubifragi si sposteranno in Campania, ma avremo forti temporali anche in Sardegna, Puglia, Calabria e Sicilia. Continuerà a piovere a dirotto al Nord, in particolare su Emilia Romagna e Veneto:

Domani, domenica 15 febbraio, con il Ciclone posizionato nel basso Tirreno, irromperanno la bora sull’Adriatico e il maestrale al Sud. Avremo forti piogge e temporali tra Marche, Abruzzo e Molise, con quota neve in calo fino a quote collinari nel corso del pomeriggio/sera, e forti temporali in Sicilia, specie tra palermitano, trapanese e agrigentino. Le temperature saranno in netto calo, con forti nevicate sui Balcani.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

