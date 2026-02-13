Allerta Meteo Protezione Civile, il Ciclone di San Valentino porta venti di burrasca e piogge al Centro-Sud: allarme arancione in 4 regioni

Nelle prossime ore una perturbazione in arrivo dall’Atlantico porterà nuove precipitazioni che, accompagnate dall’intensificazione dei venti da Ponente, interesseranno tutte le regioni in particolare quelle centro-meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello emesso nella giornata di ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi, venerdì 13 febbraio, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna.

Dalle prime ore di domani sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e su Abruzzo e Molise, specie sui relativi settori occidentali di queste ultime. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica.

Da stanotte di oggi l’avviso prevede venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca forte, sulla Sardegna, in estensione dal primo pomeriggio di domani, sabato 14 febbraio, alla Sicilia.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, sabato 14 febbraio, allerta arancione su parte di Sardegna, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e allerta gialla in Calabria, Toscana, Umbria e su parte di Sicilia, Sardegna, Puglia, Campania, Lazio, Abruzzo, Molise, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 13 febbraio 2026

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, su Sardegna, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, settori costieri della Toscana, Calabria tirrenica e sulla Sicilia occidentale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su Piemonte meridionale, Liguria di Ponente e Sardegna occidentale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile aumento sulle regioni centro-settentrionali peninsulari.

Venti: da forti a burrasca nord-occidentali su Sicilia e Calabria, in attenuazione; tendenti a forti sud-occidentali su Sardegna, settori tirrenici centro-settentrionali.

Mari: inizialmente molto agitati il Tirreno meridionale, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale, agitati i restanti bacini occidentali e meridionali, tutti con moto ondoso in attenuazione; localmente molto mossi i restanti bacini.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 14 febbraio 2026

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria, Piemonte meridionale, Toscana, Umbria occidentale e meridionale, Lazio, settori occidentali di Abruzzo e Molise e Campania centro-settentrionale, con quantitativi cumulati moderati, fino a puntualmente elevati su Toscana meridionale, settori costieri settentrionali e interni del Lazio;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Paese, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie su Piemonte sud-orientale, Appennino emiliano-romagnolo, Sardegna occidentale, Marche occidentali, resto di Umbria e Campania, resto dei settori centro-occidentali di Abruzzo e Molise, Puglia meridionale, Basilicata tirrenica, Calabria e Sicilia settentrionale.

Nevicate: sopra i 800-1000 m in rialzo nel corso della giornata sui settori alpini, Piemonte meridionale ed entroterra ligure, con apporti al suolo da deboli a moderati fino ad abbondanti sul Piemonte meridionale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in sensibile aumento al Nord; massime in sensibile calo al Centro e al Nord, localmente marcato su Appennino emiliano e Nord-Ovest.

Venti: da forti a burrasca, dai quadranti occidentali sulla Sardegna con ulteriori rinforzi nella notte e in estensione, alla Sicilia; forti sud-occidentali sui settori tirrenici centro-meridionali; forti meridionali sulla Puglia meridionale e settori adriatici centro-meridionali; localmente forti settentrionali sulla Liguria.

Mari: molto agitati il Mare e il Canale di Sardegna; agitati il Mar Ligure e il Tirreno centro-meridionale; molto mossi i restanti bacini, localmente agitato lo Ionio settentrionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 15 febbraio 2026

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia nord-occidentale, con quantitativi cumulati moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Meridione, Sardegna, Lazio meridionale, Molise, Abruzzo, Marche, Romagna e, dalla sera, su Valle d’Aosta e settori alpini del Piemonte, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in sensibile diminuzione al Nord. Massime in sensibile aumento al Nord, Lazio e Campania.

Venti: di burrasca o burrasca forte nord-occidentali sulla Sardegna; da forti a burrasca occidentali sulla Sicilia; localmente forti sud-occidentali sui settori ionici della Calabria e orientali sui settori adriatici centro-settentrionali, in attenuazione.

Mari: da molto agitato a grosso Mare e Canale di Sardegna, in progressiva attenuazione dal pomeriggio/sera; da agitato a molto agitato lo Stretto di Sicilia; molto mossi i restanti bacini occidentali, l’Adriatico centrale e lo Ionio.

