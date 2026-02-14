Allerta Meteo Protezione Civile, maltempo al Centro-Sud con piogge e temporali

Il Mediterraneo è interessato da un intenso flusso occidentale, al cui interno viaggiano diversi impulsi perturbati in arrivo dall’Atlantico. Nelle prossime ore una perturbazione attraverserà il Centro peninsulare ed estenderà poi i suoi effetti al Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello emesso nella giornata di ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dal primo pomeriggio di oggi, sabato 14 febbraio, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Puglia, specie sui settori centro-meridionali. Dalla serata di oggi, si prevedono inoltre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia, specie sui settori centro-settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, domenica 15 febbraio, allerta gialla su settori di Emilia-Romagna, Abruzzo, Campania, Basilicata, Puglia, Sardegna e sull’intero territorio di Lazio, Umbria, Molise, Calabria e Sicilia.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 14 febbraio 2026

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia meridionale, con quantitativi cumulati moderati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centrale, Basilicata, Calabria centro-settentrionale, Campania, Lazio meridionale, Sardegna e Sicilia occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Centro-Sud e su Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: sopra i 1200-1400 m sui settori alpini orientali, con apporti al suolo da deboli a moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile calo al Centro-Nord, localmente marcato al Nord-Ovest e sull’Emilia.

Venti: da forti a burrasca, dai quadranti occidentali sulla Sardegna, in rotazione da Nord; forti sud-occidentali su Sicilia e settori tirrenici centro-meridionali; forti meridionali sulla Puglia meridionale e localmente sui settori adriatici centro-meridionali; localmente forti settentrionali sulla Liguria e sui settori alpini.

Mari: molto agitati il Mare e il Canale di Sardegna; agitati il Mar Ligure e il Tirreno centro-meridionale; molto mossi i restanti bacini, localmente agitato lo Ionio settentrionale e lo Stretto di Sicilia.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 15 febbraio 2026

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, con quantitativi cumulati moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Meridione, su Sardegna, Lazio centro-meridionale, Molise, Abruzzo, Marche, Romagna e, dalla sera, su Valle d’Aosta, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su Calabria meridionale, settori tirrenici di Campania e Basilicata e sui settori adriatici di Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in sensibile diminuzione al Nord e localmente al Centro-Sud; massime in sensibile aumento al Nord e sui settori tirrenici.

Venti: di burrasca o burrasca forte nord-occidentali sulla Sardegna; da forti a burrasca occidentali sulla Sicilia meridionale ed occidentale; forti settentrionali sulla Liguria e localmente sui restanti settori del Centro-Sud, specie sui settori adriatici ed appenninici peninsulari, e sui settori alpini.

Mari: da molto agitati a grossi il Mare e Canale di Sardegna; da agitato a molto agitato lo Stretto di Sicilia; molto mossi i restanti bacini.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 16 febbraio 2026

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria, Basilicata tirrenica e Campania meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Centro-Sud e sui settori alpini settentrionali, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sulla Valle d’Aosta.

Nevicate: sopra i 800-1000 m sui settori alpini settentrionali, con apporti al suolo da deboli a moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile calo al Nord.

Venti: forti occidentali su Sardegna e Sicilia, in estensione alla Liguria e a tutti settori tirrenici e dal pomeriggio al resto del Centro-Sud, con rinforzi di burrasca pomeridiani.

Mari: agitati il Mare e Canale di Sardegna e lo Stretto di Sicilia, in estensione al Mar Ligure ed al Tirreno; molto mosso lo Ionio.

